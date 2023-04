1100 éves Biblia kerül kalapács alá

Februárban a The Christian Post beszámolt a Codex Sassoon májusban esedékes árveréséről, amely állítólag a legkorábbi egyetlen kódex, amely a héber Biblia összes könyvét tartalmazza. A 900 körül készült kötet 24 könyvből áll, három részre osztva. A könyvet árverésre bocsátó Sotheby’s szerint akár ötvenmillió dollárért is elkelhet az ereklye a New York-i aukción. Az aukció előtt a kézirat több nagyvárost bejár, köztük Tel-Avivot, Dallast és Los Angelest, lehetőséget biztosítva a nagyközönségnek a megtekintésére.

A könyv a valaha eladott legdrágább történelmi dokumentummá válhat az aukción, ha a nyertes ajánlat meghaladja azt a 43,2 millió dollárt, amelyet két éve fizettek az Egyesült Államok alkotmányának egy ritka, első kiadású példányáért.