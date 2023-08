Garamszegi László Zsolt az ökológusok küldetéséről, inváziós növényekről és a jövőről

– Szavaiból azt érzem, hogy nem az a kimondott méregzöld természetvédő, hanem racionálisan közelít a folyamatokhoz. Célravezető ez?

– Ez szakmailag is és stratégiailag is indokolt. Az evolúciós ökológiai megközelítésben benne van a változó környezethez való alkalmazkodás, így a mai ökológiai kihívásokat is a gyorsan változó természeti, gazdasági és társadalmi környezetben kell értelmezni. Stratégiailag is könnyebb úgy érvelni, hogy ha komplexitásukban értjük és értetjük a közéleti problémákat, tudunk alternatív megoldásokat javasolni, és életszerű kompromisszumokat kötni a természet, de egyúttal a magunk érdekében is – a fenntarthatóság égisze alatt Aktív, de higgadt kommunikációt kell folytatnunk a piaci szereplőkkel és döntéshozókkal. Ehhez hiteles kutatók kellenek, akik érthetően magyarázzák el, hogy miért van szükség az ökológiai koncepciók figyelembevételére – akár még a piacgazdasági feltételek mellett is.

– Hogyan egyeztethető ez össze a hazai elvárásokkal?

– Egy ökológiai eredmény nem feltétlenül hoz azonnal szabadalmat, de közvetlenül mégis be lehet árazni ezeket – igen komoly összegekkel. Az ökológiai tudásból nem lesz azonnal gyógyszer vagy új technológia, de közép- és hosszú távon járványoktól, inváziós fajoktól mentjük meg az embereket, ha a javaslataink beépülnek a döntésekbe.

Névjegy: Garamszegi László Zsolt 1998-ban diplomázott az ELTE-n, majd 2002-ben szerezte meg PhD-fokozatát a párizsi Pierre és Marie Curie Egyetemen. Posztdoktorként dolgozott Belgiumban és Spanyolországban. 2011-ben megszerezte az MTA doktora címet. 2019–2022 között az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatója volt, jelenleg az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója.

Borítókép: A kutató szerint a hangsúly nem feltétlenül az idegen fajokon van, hanem a terjedés drasztikus természeti hatásán. (Fotó: Éberling András)