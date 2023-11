Melegrekord októberben, de az egész ősz átírhatja a statisztikákat

Országos átlagban a harmadik legmelegebb október volt az idei, de az Alpokalján és helyenként a Dél-Dunántúlon a legmelegebb lett 1901 óta. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az ország legnagyobb részén 13 és 15 fok között alakult a havi középhőmérséklet, de a déli országrészben többfelé 15 fok felett volt a havi átlagérték. Az októberi melegrekordok sorában az 1966-os év vezet 14,6 Celsius fokkal, a második az 1907-es év volt 14,36 fokkal. (A tíz legmelegebb október közül öt a 2000-es években köszöntött ránk.)

Az 1901 óta legmelegebb szeptemberrel együtt az ősz első két hónapjának átlaga 16,8 fok volt, ami 1,4 fokkal haladja meg a második legmelegebb 1932. és 1942. évi értéket. Ha a november nem lesz országosan legalább 1,5 fokkal hidegebb, mint az 1991–2020-as átlag, akkor az idei ősz lesz a legmelegebb a XX. század eleje óta.

Melegrekord – hőmérsékleti csúcsok nyomában

Az adatok megint csak azt igazolják, hogy változik a bolygó klímája. A Másfélfok.hu szakportál egy izgalmas jelenségre hívta fel a figyelmet: eltűnhet Magyarországon is az indián nyár, de csak azért, mert a nyárias napoknak megfelelő idő veszi át a helyét. A váltás oka, hogy a meleg kitolódásával együtt a lehűlés időszaka is párhuzamosan tolódik ki, ezért nem beszélhetünk majd arról, hogy egy tartós lehűlés után visszatérnek a kellemesen meleg őszi napok, hanem a nyár tart ki az ősz első felében is.

Ha az optimista kibocsátás-csökkentési forgatókönyvet követve 1,5-2 Celsius-fok környékén korlátozzuk a globális felmelegedést, akkor a tanulmányt jegyző Szabó Péter és Pongrácz Rita szerint nagyságrendileg a jelenlegi átlagos állapot maradhat meg a nyári és indián nyári napok számában. A pesszimista forgatókönyv (nem kezdünk érdemi kibocsátás-csökkentésbe a század végéig) szerint a tartós őszi lehűlés október végére tolódik ki, a szeptember és részben az október a nyárhoz csapódik.

Magyarországi évszakok – gondoljuk újra

A melegedő őszökről szóló tavalyi tanulmányában a két szerző már bemutatta, hogy az elmúlt bő ötven év alatt a nyár mintegy két héttel kitolódott az ősz irányába hazánkban, azaz éghajlati átlagban jelenleg még szeptember elején is előfordulnak a 25 Celsius fok feletti napi maximum hőmérsékletű, úgynevezett nyári napok. Az idei szeptember is ebbe a trendbe illeszkedett, sőt, a globálisan is legmelegebb szeptemberi cím mellett a hónap folyamán hazánkban országosan 23 nyári napunk volt, mely a legmagasabb érték 1901 óta.

Érdekes kérdés, hogy a vénasszonyok nyara vagy más néven indián nyár hogyan változik a jövőben. A nyári napokkal ellentétben erre nincs egyértelmű definíció. Az angolszász kultúrákban második nyárként is hívott időszakok nem egyszerűen küszöb feletti melegebb napokat jelentenek, hanem egy jelentősebb lehűlés után következnek be. Szabó Péter és Pongrácz Rita a kellemes őszi napok (amikor a maximum hőmérséklet 20 fok feletti) közül leválasztották azokat, amelyek az első tartós őszi lehűlés után következtek be, és csak ezeket nevezték indián nyári napoknak (azaz a maximum hőmérséklet húsz Celsius fok felett volt az első tartósabb őszi lehűlés után).