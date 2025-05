Így védekezzen a szúnyogok ellen, mutatjuk a praktikát!

A jó idő beköszöntével megjelennek a szúnyogok, legyek és muslicák is. Ezek a bosszantó rovarok pillanatok alatt ellephetik az otthonunkat – kivéve, ha bevetünk pár egyszerű, de hatékony trükköt! A Mindmegette megmutatja a házi praktikákat.

Szúnyogok – Fotó: Shutterstock

Minden évben újra és újra megjelennek ezek a kis kártevők, és gyakran nehéz tőlük megszabadulni. Bár léteznek különféle rovarriasztók, sokan inkább természetes, vegyszermentes megoldást keresnek – különösen, ha kisgyermek vagy háziállat is van a háztartásban. Éppen ezért mutatunk most egy természetes, otthon is könnyen elkészíthető rovarriasztó módszert.

A megelőzés kulcsa: az illatok

A titok az illatokban van, ugyanis bizonyos illatok kifejezetten taszítják ezeket a rovarokat – a szúnyogokat, legyeket és muslicákat is. Ha ezeket az illatanyagokat megfelelően kombináljuk, majd azokra a helyekre tesszük ki (például ablakpárkányra, erkélyajtó mellé vagy bejárathoz), ahol a rovarok bejuthatnak, akkor jó eséllyel elkerülik a lakásunkat – írja a Ripost.

Vegyszermentes házi rovarriasztók

Mutatunk három egyszerű, olcsó és környezetbarát receptet, amelyek segítenek távol tartani vagy elkapni a különféle rovarokat:

Szúnyogok ellen

Hozzávalók:

2 gerezd megpucolt fokhagyma

néhány vékony szelet friss gyömbér

1 mokkáskanál szecsuáni bors

1 mokkáskanál só

ecet (pl. almaecet vagy 10%-os ételecet)

Elkészítés: Az összetevőket tedd egy kis tálba, és öntsd fel annyi ecettel, hogy ellepje őket. Helyezd az ablak közelébe vagy a teraszra. Az erős illat elriasztja a szúnyogokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)