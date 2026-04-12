A régi magyar konyha legegyszerűbb, mégis legkülönlegesebb levese

A fűleves nemcsak egy egyszerű tavaszi fogás volt, hanem a régi magyar konyha egyik legokosabb túlélőétele. Egyetlen fazékban benne volt az egész mező.

A tavaszi zöldekből fűleves készült (kép: fortepan)

Hogyan készült a fűleves? Régi recept modern szemmel

A fűleves alapja a vajas rántás, amelyen a felaprított zöldeket átforgatják, majd vízzel vagy alaplével felöntik. Különlegessége, hogy nem szabad túlfőzni, csak egy kis forralást kap, hogy a növények megőrizzék színüket és ízüket.

És hogy mik voltak azok a zöldek? Rézi néni könyve (1876) „e végre szedett, általánosan ismert tavaszi fűszeres füveket”, az 1863-as Magyar Gazdasszony „pórét, petrezselymet, spenótot, sóskát, zsázsát, turbolyát” ajánl bele, az 1938-as Nagyasszony „kaprot, petrezselymet, metélőhagymát, tárkonyt, kakukkfüvet, csombort, majorannát” ír a hozzávalók között. Van, ahol porcsin és bazsalikom is szerepel benne, másutt pedig kapor. De még meglepőbb hozzávalót is találunk régi receptjeinkben: cicfark, libaviráglevél, sóska, spenót, saláta, csalán zsenge hajtásai, kis ibolyalevél 1-2 virágjával együtt.

Egyszóval, bármit, amit szedni tudunk és ehető, beletehetünk. A borsólé, vagyis a zöldborsó héjából főzött alaplé gyakran helyettesítette az alaplét, különösen böjt idején, ebbe kerültek bele a zöldek. A levest tojássárgájával és tejföllel selymesítették, pirított zsemlére merték, de a variációk száma szinte végtelen volt: savanyíthatták citromlével, gazdagíthatták tejszínnel, vagy akár egész tojást is üthettek bele. Remek példája annak, hogy a vadnövények a magyar konyhában egykor sokkal megbecsültebb alapanyagok voltak, mint ma.

Miskulancia: a legegyszerűbb saláta, ami valaha létezett

Ha a fűleves a tavasz meleg arca volt, akkor a miskulancia a friss, roppanós változata. A szó a latin misculare kifejezésből ered, melynek jelentése: összekeverni. És valóban, ez a fogás pontosan erről szól. A miskulancia saláta nem egy konkrét recept, hanem egy szemlélet. Ahogy a fűlevesbe, úgy ebbe is minden zöld belekerülhet, ami éppen akad. Ez az egyik legősibb formája annak, amit ma „szezonális főzésnek” nevezünk.