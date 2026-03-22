A legolcsóbb élelmiszer – csak le kellene hajolni érte

Az ehető vadnövények ismerete ősi tudás, amely nemzedékről nemzedékre szállt. Őseink évszázadokon át magától értetődően ették, amit az erdők, mezők, vizek kínáltak. Ez a tudás kikopott a mindennapokból, de a növények ma is ugyanott nőnek. A régi kertészeti könyvek és szakácskönyveink pedig azt is megmutatják, mit kezdhetünk velük. Érdemes, mert finomak és rendkívül egészségesek, ráadásul teljesen ingyen vannak.

Kincseket lehet lelni a réten: a virágok mellett ehető vadnövények várják felfedezőiket (Fotó 1915-ből: Fortepan)

Ehető vadnövények: amit a régiek még tudtak

Bodzából ma is készítünk szörpöt vagy teát. Egykor azonban ki is sütötték: a tojásba mártott, aranybarnára sült bodzafánk igazi tavaszi csemege volt. A rózsaszirom cukorban sütve szintén édességnek számított. Ez már előrevetíti azt a kreativitást, ahogy a régi magyar konyha viszonyult a növényekhez. Ha fellapozzuk az egykori kertészeti könyveket és régi szakácskönyveket, azt látjuk, ennél jóval különlegesebb, jóval vadabb ízeket is ismertek.

Lippay János a 17. században eképp sorolja a gyűjthető növényeket: üröm, csombor, kakukkfű, vízbetermő sásafű, pimpinella (Csabaíre), porcsfű, közönséges sóska, savanyú lóhere, kecskerágó, varjúláb, lapu, turbolya, katáng, galambbegy. K. Mátyus István munkájában egy évszázaddal később ezekből több is visszatér, illetve kiegészül olyan növényekkel, mint a turbolya és a mezei sóska.

A kert 1916-os száma is szép felsorolást tartalmaz: a fentieken kívül csalán, réti kakukktorma, közönséges borbálafű, orvosi kanáltorma vagy angol kanálfű. Sőt, azt is elolvashatjuk, hogyan kell elkészíteni például a libatopot vagy a pitypangot: főzelékként, levesben vagy salátaként. A zsázsát „saláta gyanánt fogyasztjuk, de elkészítése előtt alaposan meg kell mosni s eczetet nem kell hozzá adni.” A vadkomlóról azt írják, „spárga módon készíthetők fiatal hajtásai”, a kontyvirág „hagymái őszszel, megsütve, sült gesztenye vagy burgonya módján fogyaszthatók el. Sületlen állapotban azonban mérgesek.”

A legteljesebb képet talán Rapaics Raymund adja, aki 1934-ben még magától értetődő természetességgel sorolja, mi minden került évszázadokon át a magyarok asztalára a mezőről és az árokpartról. Az előzőeken túl vadrepce, nyúlsaláta (szelíd csorbóka), katáng, mályva. A libatopot ő nemes egyszerűséggel a „legősibb spenótok egyikének” nevezi. Mint írja, ínség idején a tarackból kenyér sült, az I. világháború idejében pedig szirupját ették lekvár helyett.