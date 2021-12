Lendvai Ildikó csúnyán megtámadta Novák Katalint

Az már magában visszataszító, ha egy mára botcsinálta publicistává vedlett egykori szoci pártelnök szóvá teszi egy kormánypárti politikusnak a fülbevalóját, de az mindennek a legalja, ha az illető, aki nem mellékesen egy hajdanvolt kommunista főcenzor, megpróbál diktatúrát kiáltani. Igen, jól gondolják, Lendvai Ildikó újból hallatott magáról, az alábbiakat írta a Facebook-oldalára:

„Isten ments bárki öltözködési szokásain rugózni. Különben is, velem is előfordult már, hogy pillanatnyi érthetetlen elmezavarban világronda klipszet vagy egyebet vásároltam. Főleg, ha le volt értékelve, annak nehezen tudok ellenállni. Igaz, hogy később ép eszemre térve soha többé nem vettem fel. Pedig nem is voltak rajta miniszterelnöki felségjelek. Ezért nem is zavar – semmi közöm hozzá –, hogy a családügyi miniszter a Fidesz-kongresszuson »OV 22« feliratú monstre fülbevalót visel. Szép fiatal nő, bármit hordhat. Ami érdekelne, az az, hogy mit szól ehhez az imigyen megörökített kormányfő. Egy szép szobor, kellően heroikus pózban, talapzaton, mégiscsak méltóbb volna, nem? Nem is tudom, de ha miniszterelnök lennék, nem igazán ambicionálnám, hogy fülbemászóként vonuljak be az örökkévalóságba.”

Azt elhisszük, hogy Lendvai elvtársnő fetisiszta vonzódást érez a diktatúrákban megszokott heroikus pózt megörökítő szobrok iránt, de ki kell ábrándítanunk, mert azok a kétes művészeti értékű alkotások mára mind-mind emlékparkba kerültek. Az azonban igaz, hogy hiába lettek kihordva a történelem szemétdombjára a munkásmozgalom egykori élharcosai, annak ellenére időről időre igyekeznek visszalopózni a közéletbe. Ennek a próbálkozásnak lehetünk tanúi minden egyes alkalommal, amikor történetesen az egykori szoci nagyasszony posztol egyet a Facebookjára, hol erről, hol arról, most éppen Novák Katalin fülbevalójáról. Úgyhogy azt ajánljuk Lendvai Ildikónak, hogy a pikírt, alattomosan célozgató posztolgatás helyett keresse fel az emlékparkban régi nagy idoljait, és velük tárgyalja meg Vlagyimir Iljics Uljanov mára méltán elfeledett gondolatait, és ne próbálja meg összekenni a vörös festékes tenyerével a nem mellesleg hosszú ideje remekül irányító kormány egyik szereplőjét sem.

Borítókép: Mécs Imre volt országgyűlési képviselő fényképezi Lendvai Ildikót, a Magyar Szocialista Párt volt elnökét Mandur László Faltól falig című fotókiállításának megnyitóján az Örkény Könyvesbolt Cultiris Galériájában 2015. május 13-án. (Fotó: MTI/Marjai János)

…

