Cseh Katalinnak már majdnem sikerült…

…a nemzeti önrendelkezés mellé állni, de sajnos ezúttal sem futotta többre, mint a nemzeti önrendelkezés helyett némi diktatúrázás és migránssajnálat. Cseh Katka ezúttal úgy érezte, hogy az ellenzék témátlan lázálmaiból egy Lukasenka–Putyin elleni felszólalás a jó ébresztő.

A Momentum képviselője feltett egy videót közösségi oldalára, amelyben azt mondja, hogy a lengyel–fehérorosz határra utazik, hogy jól megnézze magát a válságot. Persze egyáltalán nem azt, ahogy a lengyel katonák nap mint nap védik országhatáraikat, hanem ahogy a „szegény szerencsétlen menekülteket” használja ki két, úgynevezett diktatúra.

Utóbbi jelző igazát Lukasenka jogosan vindikálja magának, de Putyin – akit Cseh szintén okol a válságért – már egészen más, hiszen attól nem lesz senki diktátor, hogy nem a liberális demokrácia szerint rendezi birodalmának dolgait. Mégis, Katalin főképp az orosz vezetést hibáztatja a kialakult helyzetért, s egy szír kisfiú tragikus haláláért. Azt a „rezsimet”, amely rendet tett Szíriában, s amely miatt az ország lakóinak már nem kell tartania az Iszlám Államtól, hanem mehetnének haza, újjáépíteni azt.

Cseh Katalin semmiképp sem a szír kisfiú szüleit hibáztatja, hogy télvíz idején egy bizonytalan és veszélyekkel, viszontagságokkal teli távoli útra hurcolták egyéves gyermeküket, hogy ezzel is érzelmi zsarolással próbáljanak hatni az európai polgárokra – nem, ő az általa kevésbé kedvelt országok vezetőit hibáztatja. Most abba nem is mennék bele, micsoda képmutatás az ártatlan gyermek halálát csak akkor sajnálni, ha jól felfogott politikai érdekünk azt megkívánja, de amikor az anyaméhben a tehetetlen magzatot gyilkolják meg, akkor azon lehet nevetni – emlékezzünk csak rá, Cseh Katka milyen boldogan kacarászott abban a bizonyos adásban, ahol a műsorvezető a botmixerhez hasonlította a terhességmegszakítást…

Én azért mégis örülök annak, hogy a hipokrácia szöge megint kibújt a zsákból, mert semmit nem vetek meg jobban, mint a magát nem vállaló ellenfelet. Cseh Katalin nem ilyen, s becsüljük meg, mert ebben a korban ritka az ilyen a politikai hadszíntéren! A Momentum politikusa legalább tisztán felvállalja, hogy neki fontosabb a Brüsszel-központú Európai Birodalom, mint a nemzetállamok önrendelkezése, s a migránsok – mert nem menekültek, hiszen tudtommal a menekült az, aki háborús országból érkezik, s Szíria sem háborúban nem áll, de főképp nem határos Fehéroroszországgal – nyakló nélküli beengedése a segítségadás hamis gesztusaként. Azonban ha utóbbi ennyire fontos Cseh Katalinnak, miért nem keresi fel a Hungary Helpset, hogy önkéntességével valós segítségére legyen a szorult helyzetben lévő embertársainknak? Mi addig azonban kiállnánk határaink védelméért, hogy az ország, s Európa ezen része megmaradhasson egy olyan békés régiónak, ahol a csehkatalinok nyugodtan kiabálhatják butaságaikat, s nem kell félniük attól, hogy felrobbantják, megkéselik, vagy esetleg a „kölni szilveszter” megismétlődik Budapesten is…

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!