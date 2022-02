A DK már 2018-ban nagyon tudta: mit mond akkor most?

Előkerült a Demokratikus Koalíció 2018-as kampányfilmje. Mivel most is kampányidőszak van, ez jó is, rossz is. Ami jó benne: fényesen bizonyítja, hogy a Gyurcsány-párt közröhej tárgya. E minősítést az egy perc huszonhárom másodperc bőséggel alátámasztja. Ami rossz: ha megnézik, a mentálhigiéniára igényes válaszópolgárok átmeneti pszichés zavarokat szenvedhetnek. Mégiscsak képtelenség, hogy a képtelenséget kelljen valóságként elfogadniuk. Mert erről van szó.

De nézzük!

Miről szól az egész blődség? Arról, hogyha a Fidesz győz, akkor kilépünk az EU-ból. És jön a következményként beállított vegytiszta politikai paranoia. Hogy aszongya: a kilépés után az EU senkit sem védhet meg Orbántól; nem lesznek többé választások; senki sem kérdezheti többé, hogy hová lettek a közpénzek. Továbbá, kivonulnak a nagyobb cégek, több tízezer ember kerül az utcára, akik már külföldre sem tudnak majd menni, jön az államcsőd, a bankok egymás után vonulnak majd ki, eltűnik a pénz a számláinkról. A kilépés Orbánnak örök hatalmat ad, akit ennek megfelelően már királyként ábrázolnak.

Most lehetne mondani, hogy ez csak egy ártatlan kis animáció, egy kampányfilm, na bumm. Meg hogy így túloznak a politikusok, más is ezt csinálja.

Lehetne. De nem lehet. A DK nevű szélsőbaloldali szektapárt ugyanis már négy évvel ezelőtt határt lépett. A civilizált pártok klubjából átjelentkezett a politikai bolondokházába. Aki ennyire „tisztán látja” a jövőt, mint ők, egyedül oda tartozhatnak.

Nem léptünk ki az EU-ból. Uniós polgárként bármelyikünk az unió intézményeihez fordulhat. Nyolc hét múlva választások lesznek. Az állam bűnüldöző szervei működnek, az ügyészség, a rendőrség most is több tucat ügyben nyomoz. 2018 óta rekordokat döntögetnek a beruházások. A rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien, mint most. Az egyik legalacsonyabb munkanélküliségi ráta nálunk van az EU-ban. Egyetlen bank sem vonult ki. A pénz nem tűnt el a számlákról: soha nem látott mértékű állami támogatások és adókedvezmények segítik az előrejutást. Csődközeli helyzetet az MSZP–SZDSZ-kormány produkált, a mostani visszafizette az elődje által felvett 20 milliárd eurós IMF-es megahitelt.

A kisfilm minden képkockája tehát ocsmány hazugság. Kitenyésztett, aljas kis rágalmak hatásvadász bemutatása. De akkor minek csinálták? Jó kérdés. Messzire vezet.

A DK mostani kampányfilmjeit ugyanezzel a tényellenőri hozzáállással nézegessük!

Borítókép: Gyurcsány Ferenc beszél az Országgyűlésben tavaly tavasszal.

