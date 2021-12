Megköszönte Solskjær munkáját a Manchester United

A Watford elleni 4-1-es vereséget követően valószínű volt, hogy az újabb kudarcot már nem ússza meg a Manchester United vezetőedzője, Ole Gunnar Solskjær. Vasárnap délben hivatalosan közleményt adott ki a klub.

„A Manchester United bejelentette, hogy Ole Gunnar Solskjaer távozik a menedzseri pozícióból. Köszönünk mindent, Ole!” – olvasható benne. Ez a lényeg, a többi már csupán a klub korábbi játékosának kijáró kötelező tisztelet.

„Ole mindig is legenda marad a Manchester Unitednél, és sajnáljuk, hogy meg kellett hoznunk ezt a nehéz döntés. Noha az elmúlt hetek csalódást keltő eredményeket hoztak, nem szabad elfelednünk mindazt a munkát, amit az elmúlt három évben letett az asztalra a hosszú távú céljaink elérése érdekében. Köszönetet mondunk Olénak a fáradhatatlan munkájáért és a legjobbakat kívánjuk neki. A klub történelemkönyvébe nemcsak játékosként, de emberként és menedzserként is beírta magát – nagyon sok szép pillanatot köszönhetünk neki. Mindig a Manchester United családtagjaként fogjuk köszönteni az Old Traffordon.”

Igen, így is lehet, helyesebben így kell.

A közleményben az is olvasható, hogy az új vezetőedző kinevezéséig az eddigi másodedző, Michael Carrick – tehát nem Darren Fletcher technikai igazgató, ahogy a BBC korábban írta – veszi át a csapat irányítását.

A klub arról nem adott tájékoztatást, hogyan állnak a tárgyalások Zinédine Zidane-nal, de nyílt titok, hogy a vezetők és a tulajdonosok a francia szakembert szeretnék megnyerni vezetőedzőnek.

A vörös ördögök kedden a Villarreal vendégeként játszanak kulcsfontosságú Bajnokok Ligája-mérkőzést.