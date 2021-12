Teher nélkül fogadja a Fradi a rangadón a Vidit

A bajnokság 2. körében a Ferencváros úgy nyert 1-0-ra Székesfehérváron, hogy a hazaiak a koronavírus-járvány miatt roppant tartalékosan álltak ki, mégis megállták a helyüket, sőt a meccs bizonyos szakaszaiban jobban is játszottak.

A találkozó után Szabics Imre, a Fehérvár vezetőedzője eléggé kiborult, és sokat mondóan azt nyilatkozta, ahelyett, hogy megmondta volna a véleményét a csapatának, inkább nyelt egyet.

Szabics akkor még nem tudhatta, hogy jönnek még nehezebb napok is, a Vidi például majd az egész meccsen emberelőnyben játszva kikapott az Újpesttől, amit a következőképpen értékelt: Gyalázatos teljesítményt nyújtottunk.

Az elmúlt hetekben a Vidi egyenesbe került, csakúgy, mint a Ferencváros, amely szintén átélt nehéz napokat, Peter Stöger vezetőedzőt a szurkolók távozásra szólították fel a Celtictől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereség után.

A két edző közötti, mindenekelőtt korkülönbség jól megmutatkozott, hogyan reagáltak a válságra. Szabicsban egyre halmozódtak az indulatok („Inkább nyeltem egyet”, „El kell beszélgetnem néhány játékossal”, „Gyalázatos teljesítményt nyújtottunk”), Stöger viszont a legnehezebb pillanatokban is megőrizte a higgadtságát.

A vasárnapi rangadót mindkét fél bizakodva várja.

– A Fehérvár jó formát mutatott az utóbbi időben, sokkal egységesebbnek tűnnek, mint amikor legutóbb találkoztunk velük. Mindkét csapat szempontjából kulcsfontosságú lesz ez a találkozó, hiszen a fehérváriak továbbra is szeretnének az élmezőny közelében maradni. Nem kérdés, hogy kemény és parázs összecsapás lesz, hiszen a magyar bajnokság két élcsapata mérkőzik meg egymással. Biztos vagyok benne, hogy a játékosok készen állnak a következő időszakra, és a Fehérvár ellen is tudásuk legjavát fogják nyújtani, hogy ezt követően is a tabella élén álljanak. A taktikai felkészültség mellett az a legfontosabb, hogy lelkileg és mentálisan tökéletes állapotba kerüljünk – fogalmazta meg a várakozásait Peter Stöger a Fradi honlapjának nyilatkozva.

A Fehérvártól Marcel Heister beszél előzetesen a meccsről, a horvát–német balhátvéd másodszor készülődik volt csapata ellen. Szerinte a két gárda hasonló erőt képvisel, a Vidiben is megvan a minőség, éles meccsre, sok helyzetre számít, úgy véli, az a csapat nyer majd, amelyik jobb napok fog ki.

A Fradi dicséretes kampánnyal készül a meccsre, úgy döntött, hogy a Groupama Aréna családi szektorából száműz minden obszcén szöveget, erőszakos megnyilvánulást, aki ilyet tapasztal, az a klub munkatársaihoz fordulhat.

NB I, 13. forduló: November 19., péntek: ZTE–Mezőkövesd 1-1 (0-0), Zalaegerszeg, 703 néző, v.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Koszta (70., 11-esből), illetve Nagy D. (92.) November 20., szombat: Paks–Puskás Akadémia 4-1 (3-0), Paks, 1019 néző, jv.: Karakó Ferenc. Gólszerzők: Ádám (8.), Böde (26.), Bognár (45.), Sajbán (89.), illetve Corbu (86.) Gyirmót–Kisvárda 1-1 (0-1), Gyirmót, 864 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Ikic (90.), illetve Bumba (11. - tizenegyesből). Újpest–Debrecen 3-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 1667 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Beridze (20.), Koné (57.), Deslandes (87., öngól), illetve Dzsudzsák (27., 11-esből). Kiállítva: Nikolics (34.) November 21., vasárnap: Ferencváros–Fehérvár 17.30 (M4 Sport) Honvéd–MTK 19.45 (M4 Sport)

Borítókép: szeptemberben Ryan Mmaee fejesgóljával nyert az FTC Fehérváron (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)