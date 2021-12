Valami nagy dolog készül Amerikában

Két magyar játékos is ott lesz az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) negyeddöntőjében, miután a Philadelphia Union (Gazdag Dániel csapata), valamint a Sporting Kansas City (Sallói Dániel) továbbjutott a rájászás első köréből.

Kegyetlen az MLS kiírása, az alapszakasz után a rájátszás párharcai csupán egy mérkőzésből állnak. Az első fordulójában Gazdag Dániel végigjátszotta a New York Red Bulls elleni hosszabbításos mérkőzést, a találkozó a 123. percben dőlt el a hazaiak javára. A liga honlapja szerint a Philadelphia Union ellenfele a Nashville SC vagy az Orlando City lesz a negyeddöntőben. Gazdag sikeres napokat él meg, hiszem a magyar válogatottban a San Marino, majd a Lengyelország elleni világbajnoki selejtezőkön is gólt szerzett, utóbbi különösen szépre sikeredett és győzelmet ért. Jól érzi magát Philadelphiában a családjával, feleségével és két gyerekével együtt, miként arról a napokban beszélt a Magyar Nemzetnek.

Sallói Dániel ugyancsak végig a pályán volt a Vancouver Whitecaps ellen 3-1-re megnyert hazai találkozón. A 17. percben tőle indult az SKC első góljával végződött akció, az 58. percben pedig gólpasszt adott csapata harmadik találata előtt. A Sporting Kansas City a Real Salt Lake vagy a Seattle Sounders ellen folytatja szereplését. Íme, Sallói gólpassza videón:

Az MLS-ben szereplő harmadik magyar labdarúgó, Schön Szabolcs csapata, az FC Dallas nem jutott be a rájátszásba.

Németországban Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is kezdett az RB Leizigban a Hoffenheim elleni idegenbeli meccsen, de rossz napjuk volt. Gulácsi benne volt az első gólban, Szoboszlainak pedig az 54. percben kifordult a bokája, az ápolás után megpróbálta folytatni, de a 71. percben le kellett cserélni.

A Freiburg otthon 2-0-ra kikapott az Eintracht Frankfurttól, sérüléséből felépülve Sallai Roland csereként a 70. percben állt be, addigra eldőlt a meccs. Szalai Ádám is csak csere volt a Mainzban, a 77. percben 1-1-nél állt be a Köln elleni meccsen, ez is maradt a végeredmény, ő maga kapott egy sárga lapot.

Magyar érdekeltségű meccset rendeztek Leverkusenben is, ahol a Bochum 1-0-s vereséget szenvedett. A vendégeknél az előző fordulóban gólt szerző Novothny Soma a 82. percben lépett pályára csereként, de ezúttal nem tudott segíteni a csapatán.

Szlovákiában a DAC megnyerte az első mérkőzését a Kisvárdáról szerződtetett portugál edző, Joao Janeiro irányításával, a dunaszerdahelyi csapat otthon 1-0-ra győzött a Senica (Szenice) ellen. A DAC-ban Hahn János és Schäfer András kezdett, előbbit a 66. percben lecserélték, utóbbi végigjátszotta a meccset; Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos továbbra is sérült.

Kleinheisler László nagyszerűen kezdte az idényt Horvátországban, ám mostanában nem megy neki, a Dinamo Zagreb elleni 1-1 alkalmával csereként sem lépett pályára az NK Osijekben (Eszék). Lovrencsics Gergő végig pályán volt a Hajduk Splitben a Rijeka vendégeként 3-2-re megnyert rangadón. Az Eszék az első 31 ponttal, a Hajduk a negyedik 27-tel.

Lang Ádám gólt szerzett az Omonia Nicosiban az Arisz ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésen. Az Omonia feljött a hatodik helyre a ciprusi bajnokságban, s egy meccsel kevesebbet játszott, mint az előtte álló két riválisa.

Törökországban a Kasimpasa–Karagümrük (1–3) mérkőzésen Varga Kevin kezdő volt a Kasimpasában, a 61. percben lecserélték. A Galatasaray–Fenerbahce rangadót a vendégcsapat nyerte 2-1-re, Szalai Attila nem lépett pályára, de a kispadon is kapott egy sárga lapot.

Bolla Bendegúz (Grasshoppers) továbbra is sérült, Holender Filip nem került be a Partizan Belgrád keretébe a Vojvodina elleni 4-1-es győzelem alkalmával.

Borítókép: Sallói Dániel remek idényt fut Amerikában