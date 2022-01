A koronavírus teljesen lenullázta az Újpest felkészülését

Megállította az életet a koronavírus Újpesten. Nem túlzás ezt állítani, hiszen lényegében szinte az egész felkészülést le kellett fújni, legalábbis a következő egy hétre biztosan. A járványra való tekintettel a klub visszamondta a csapat külföldi edzőtáborát, az oda tervezett edzőmeccseket is azzal, hogy majd itthon teremti meg a felkészülés feltételeit.

Ennek a jegyében le is kötött szerdára egy találkozót a Komárom FC ellen, és óvatosságból kedden leteszteltette a keretet és a stáb tagjait. Az eredmény okot ad a kétségbeesésre, ugyanis több futballista és stábtag is pozitív mintát adott. Ezek után az Újpest nem tehetett mást, lemondta a Komárom elleni meccset, sőt a vasárnapra tervezett, Debrecen elleni összecsapást is, amiről természetesen értesítette a két klubot. Az, hogy a lila-fehérek további felkészülése hogyan alakul, egyáltalán lesz-e lehetőségük edzőmérkőzést játszani a bajnoki rajt előtt, egyelőre kérdés, a klub vezetői erről későbbre ígértek tájékoztatást.

Emellett nem tudni még azt sem, hogy ki lesz az előző év utolsó napján menesztett Michael Oenning utódja a vezetőedző posztján, és még a játékoskeretben sem történt változás. Igaz, a török másodosztályban szereplő Samsunspor szeretné szerződtetni az elefántcsontparti Junior Tallót, a csatár egyelőre orvosi vizsgálaton vesz részt, még nem hagyta el az Újpestet. Érkező futballistáról sem hallani, bár egyelőre a legnagyobb kérdőjel az a csapattal kapcsolatban, hogy tud-e egyáltalán edzeni vagy edzőmeccset játszani a bajnokság folytatásáig, a Ferencváros ellen január 30-ra kiírt hazai derbiig.

Borítókép: Beridze egy ideig biztosan nem lőhet gólt, mert a csapata nem játszhat meccset (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)