Torkuk szakadtából üvöltő magyar drukkereket akarnak látni

– Szeretnénk a kézilabda-társadalom élmezőnyébe tartozni, jó lenne részt venni az Európa-bajnokság záró hétvégéjén, mert ez azt jelentené, hogy az ötödik helyért játszhatunk – fogalmazott Nagy László, a válogatott stábtagja, a kézilabda-szövetség szakmai alelnöke, aki hangsúlyozta: jó hír, hogy mindenki egészséges, a másik jó hír pedig az, hogy telt ház előtt játszhatunk. A játékosok átérzik az esemény jelenőségét, és már mindenki a kezdésre vár. Az előttünk álló két nap nagyon hosszúnak tűnik – mondta Nagy László.

Gulyás István szövetségi kapitány a felkészülés fontosabb pillanatait ismertette: december 16-án kezdődött a közös munka Telkiben, de csak január 2-án lett teljes a keret, ekkor csatlakozott a csapathoz a Bundesligában légióskodó Hanusz Egon. Gulyás nem akar súlyozni, meccsről meccsre, sorozatterhelésben gondolkodik, a három csoportellenfél közül Izlandot tartja a legkellemetlenebb csapatnak. Portugália ellen jó esély van a revánsra, mint ismert, a második csoportellenfél tavalyelőtt legyőzte a magyar válogatottat az Eb-n.

A koronavírus-érintettség miatt eddig hiányzó edző, Chema Rodríguez hétfőn csatlakozott a kerethez, de a szövetségnek és a technikai háttér-személyzetnek köszönhetően online minden edzést megtekintett, és a Bahrein elleni edzőmeccsen telefonos összeköttetésben volt a szakmai stábbal. – A rajt az a pillanat, amire két és fél éve vártunk, ezért dolgoztunk az elmúlt időszakban – mondta a spanyol szakember.

A játékosok nevében a csapatkapitány, Mikler Roland bevallotta, hogy a tavalyi világbajnokság vége óta arra várt, hogy elkezdődjön a részben hazai rendezésű Eb. Kiemelte, hogy – mint minden meccsen – az Európa-bajnokságon is a védekezés lesz a kulcs. A Pick-Szeged kapusának a családja a legnagyobb szurkolója, de biztos nem hallja majd a családját, az ikreit, a barátait a csarnokban, mert telt ház lesz a válogatott meccsein.

Lékai Máténak szintén a családja az első, a veszprémi irányító azt kívánja magának és a csapatának, hogy a szurkolók torkuk szakadtából ordítsanak, buzdítsák a csapatot. Ha ez így lesz, akkor az első meccsen a hollandok ellen is frenetikus lesz a hangulat, a hollandok is érzik megérzik majd az atmoszférából, hogy ilyen környezetben nem dobhatnak gólt.

Bánhidi Bence, a szegediek beállója szintén a családját fogja keresni a szemével az arénában, feltéve, ha lesz rá ideje. – Ha ellát a szemem olyan távolra, akkor talán még integetni is tudok – mondta az előző Eb all star csapatába beválogatott világklasszis játékos. Bánhidi azt kéri a közönségtől, hogy mindenki torkaszakadtából üvöltsön, szurkoljon. – Kíváncsi vagyok, hogy húszezer ember milyen hangulatot képes teremteni az arénában. A bajnoki döntőkön és több nemzetközi szinten is játszottam már emlékezetes mérkőzéseket, de még soha nem kézilabdáztam húszezer ember előtt – mondta a Bahrein elleni meccset a derékbántalmai miatt kihagyó beálló.

Végezetül a sajtótájékoztató résztvevői egy-egy szóban jellemezték a bennük az Eb kapcsán kavargó gondolatokat. Ebből idézünk. Bánhidi: Éhség. Lékai: Győzni. Mikler: Csapatmunka. Nagy: Lehetőség. Gulyás: Átúszás. Chema: Győzelem.

Aligha meglepő, egy irányba húznak.