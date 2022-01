Véletlenül keveredett szópárbajba az idei első két vb-döntős

A darts világbajnokság előtt a szakértők négy játékost soroltak az esélyesek legszűkebb körébe. Közülük a második kiemelt Peter Wright be is jutott a fináléba, míg Michael van Gerwent a koronavírus állította meg. A két walesi esélyest, Jonny Claytont és a címvédő Gerwyn Price-t azonban egyaránt Michael Smith győzte le. A döntőben jöhet Wright, akinek néhány nappal korábban már beszólt az angol.

– Nem fogom magasra tenni magamnak a lécet, mint Van Gerwen, Price vagy Wright. Ők annyit beszélnek arról, hogy milyen jók, amennyit akarnak, én csak dartsozni szeretnék – mondta Smith a harmadik forduló után, amikor még nem is sejthette, hogy mi lesz a döntő párosítása.

Hogy Smith nem a levegőbe beszélt, azt Wright is pontosan tudja, elvégre már fél évvel ezelőtt kijelentette, hogy megnyeri a vb-t.

– A World Matchplay előtt azt mondtam, hogy megnyerem azt a versenyt és a világbajnokságot is, úgyhogy most újra alá kell támasztanom a nagyszájú kijelentésemet – fogalmazott az ötvenegy éves Wright.

A vb két legponterősebb meccsét a két döntős produkálta, Smith a második fordulóban 106,32 pontot átlagolt körönként, Wright az elődöntőben 104,38-ig jutott, többek között huszonnégy darab 180-as körnek köszönhetően. Utóbbival rekordot állított fel a sportág történetében.

– Ez volt a legjobb meccs, amelyet valaha játszottam – erősítette meg a skót, akinek honfitársa, a kétszeres világbajnok Gary Anderson is erős teljesítménnyel rukkolt elő, 102,72-es átlaga a legmagasabb volt vesztes játékostól az idei tornán. Ebben a sorban második Jonny Clayton, akit Smith győzött le a walesi 102,48-as mutatója ellenére.

– Ez a meccs megérdemelte volna, hogy a döntő legyen – mondta Smith a döntő szettes sikere után, amelyet követett az újabb. Pedig a címvédő Price kilencnyilas dobott, majd meccsnyilai voltak a harmincegy éves angol játékos ellen.

Smith pályafutása során eddig inkább fordított volt a helyzet: rendre ő volt az, aki meccsnyilakról veszített. Wright ellen többször jó helyzetből bukott el: a 2014-es vb-n 3-2-es szettelőnyről kapott ki 4-3-ra, ugyanabban az évben a UK Openen hét meccsnyílról kapott ki a skóttól. 2017-ben egy kisebb tornán újabb két meccsnyilat hagyott ki Wright ellen, majd eddigi legrangosabb egymás elleni meccsükön, a 2020-as Masters-döntőben hármat.

Legutóbb tavaly novemberben, a Grand Slam of Dartson találkoztak, akkor az elődöntőben Smtih 12-8-as vezetés után omlott össze, végül 16-12-re kikapott.

Smithnek a döntőkkel is meggyűlt eddig a baja. Kilenc PDC-fináléjából csak egyet nyert meg, a kis presztízsű Sanghaj Masterst, ellenben kétszer is meccsnyilakról kapott ki: a már említett Masters finálé mellett a 2018 World Series of Darts nagydöntőjében, James Wade ellen dobott hiába a duplákra a győzelemért – honfitársának a tegnapi elődöntőben visszavágott.

– Előbb-utóbb meglesz a jelentős trófea, de nem siettetem. Ez volt a hibám a múltban, mindent túl gyorsan akartam – állítja Smith.

Ha valaki, Wright pontosan megérti, min megy keresztül ellenfele. A skót első tíz major döntőjéből kilencet elveszített, aztán a 2020-as világbajnokságon váratlanul fordult a kocka, Michael van Gerwen ellen. Azóta 6-1 a döntős mérlege, az idei csapat-vb-t is beleszámítva.

– Ugyanúgy tanul, ahogyan én tettem, a vereségekből gyűjtött tapasztalat előbb-utóbb átlendíti az utolsó célvonalon. Ha pedig azon egyszer átlép, nem sokan lesznek képesek megállítani. Talán a legjobb játékos eddig a torna alapján – dicsérte riválisát Wright, de hozzátette, hogy szándéka szerint elnapolná Smith nagy áttörését.

Darts világbajnokság, döntő

Michael Smith (angol, 9.)–Peter Wright (skót, 2.) 21.00 (tv.: Sport 1)

Borítókép: Michael Smith (Fotó: PDC)