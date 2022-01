Minden idők legjobb világbajnoksága zajlik Londonban

A kilencnyilas leg a tökéletes játékrész megfelelője a dartsban, ennél kevesebb dobással nem lehet eljutni az 501-es kiinduló pontszámból a 0-s célig. A teljesítmény még mindig ünneplésre ad okot, ám egyre gyakoribbá válik, és ezt a tendenciát a 2022-es világbajnokság is követte.

Az utolsó negyeddöntőben a címvédő, a walesi Gerwyn Price szállt ki kilenc nyíllal, és ő már a harmadik játékos volt ezen a vb-n, aki ezt megtette, William Borland és Darius Labanauskas után. Korábban egyetlen vb-n sem született kettőnél több kilencnyilas.

Price a különleges teljesítmény ellenére nem nyerte meg a negyedik szettet, de így is folyamatosan lépéselőnyben volt Michael Smith ellen. 4:3-as előnyben két meccsnyila is volt a walesinek, de hibázott, Smith egyenlíteni tudott, majd a legjobbkor vezetett először a szetteket tekintve a meccsen: 5:4-es győzelemmel búcsúztatta az uralkodó világbajnokot.

Smith az elmúlt években stabil top 10-es játékosnak számít, és az idei vb legjobb meccse is az ő nevéhez fűződik: a második fordulóban 106,32-es átlagot ért el. A harmincegy éves angol játékos azonban még egyetlen jelentős versenyt sem nyert pályafutása során, legkésőbb a döntőben mindig elbukott. A fináléig már eljutott világbajnokságon is, három éve Michael van Gerwentől szenvedett vereséget a döntőben. Idén James Wade lesz Smith ellenfele a fináléba jutásért, aki három sikertelen elődöntő után jutna be végre a világbajnoki döntőbe.

Míg az egyik ágon angol, addig a másik elődöntőben skót rangadót rendeznek. A kétszeres világbajnok Gary Andersonnak egyértelműen üzent az egyszeres győztes Peter Wright.

– Mire visszavonulok, legalább annyi sikert akarok elérni, amennyit Gary Anderson – fogalmazott Wright, aki szintén döntő szettes csatában győzte le az utolsóként versenyben maradt nem kiemelt játékost, az angol Callan Rydzet.

A hat nyert szettig tartó elődöntőket vasárnap 20.30-tól, a hét nyert játszmáig zajló finálét hétfőn 21.00-tól rendezik a londoni Alexandra Palace-ban.

Borítókép: Az extravagáns megjelenésű Peter Wright második vb-címére hajt (Fotó: MTI/AP/PA/Steven Paston)