A Ferencváros is nyert a Puskás Akadémia és a Debrecen meccsén

Nagy ajándékot kapott a sorstól a Puskás Akadémia. Szombaton a Ferencváros csak 0-0-t játszott az MTK-val az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ami helyzetbe hozta a felcsúti csapatot: ha nyer, akkor némileg feledtetve a múlt heti, MTK elleni hazai fiaskót, visszaveheti a vezetést a tabellán. Ugyanakkor a sors a másik kezével el is vett tőlük, ugyanis többen megbetegedtek, köztük a vezetőedző, Hornyák Zsolt is. A Nemzeti Sport úgy tudta, hogy az elmúlt héten két-két negatív és pozitív tesztet adott a Puskás Akadémia vezetőedzője, utoljára pozitívat, ezért nem ülhetett a kispadra.

Ennek ellentmondott, hogy a szakember nem vonult karanténba, ott ült a lelátón az egyik segítője, Vanczák Vilmos társaságában, ráadásul mindössze néhány méterre a kispadról, ahol Polonkai Attila helyettesítette, azaz a gyakorlatban gond nélkül irányíthatta a csapatát.

Változatosan, de nem túl izgalmasan telt el az első negyedóra, ami után vezetést szerzett a Debrecen. A 17. percben a hazai védők nem vették komolyan a balról befelé induló Dorian Babunszkit, aki előbb kicselezte Nunezt, Favorov csak hátrált előle, a többi védő pedig csak nézte, ahogyan az észak-macedón támadó 12 méterről nagy erővel a kapu bal oldalába zúdította a labdát – 0-1.

Ezután a házigazda próbált többet kezdeményezni, a vendégek olykor meg-meglendültek egy kontrára, de ezzel szép lassan el is telt az első félidő. Nem különbözött ettől a második sem, beleértve azt is, hogy nem sok izgalmas pillanat tanúi lehettek a nézők. Egészen a 69. percig, amikor az egyik debreceni ellencsapás újabb góllal végződött: Baráth jobbról adott be, a nagy lendülettel érkező Dorian Babunszki Nunest megelőzve, estében öt méterről a hálóba küldte a labdát – 0-2.

Bár a házigazda küzdött derekasan, ezzel a góllal eldőlt a mérkőzés, mert a Loki magabiztosan hárította a hazai próbálkozásokat. A Puskás Akadémia a legközelebb a 87. percben került a szépítéshez, egy szöglet után Szolnoki a bal kapufa tövére fejelte a labdát, amely a hálóba perdült volna, ha Ugrai nem vágja ki az gólvonalról. A felcsútiak tehát egymás után kétszer is vereséget szenvedtek a Pancho Arénában, és így nem előzték vissza a Ferencvárost, maradtak a második helyen, a Debrecen pedig öt ponttal eltávolodott a kiesést jelentő 11. pozíciótól.

NB I, 21. forduló

Péntek

Mezőkövesd–Bp. Honvéd 0-0, Mezőkövesd, 1000 néző, jv.: Csonka.

Szombat

Kisvárda–Paks 3-3 (2-2), Kisvárda, 2155 néző, jv.: Erdős; gólszerzők: Mesanovic (3.), Melnik (11.), Asani (75.), illetve Papp K. (44., 51.), Böde (70.).

Gyirmót–Zalaegerszeg 0-1 (0-1), Győr, ALCUFER Stadion, 1043 néző, jv.: Pillók; gólszerző: Koszta (18.)

MTK–Ferencváros 0-0, Hidegkuti Nándor Stadion, 4826 néző, jv.: Karakó

Vasárnap

Puskás Akadémia–Debrecen 0-2 (0-1), Felcsút, Pancho Aréna, 800 néző, jv.: Pintér Cs., gólszerző: Do. Babunszki (17., 69.)

Mol Fehérvár–Újpest 17.45 (M4 Sport)

