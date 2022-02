A Klicsko testvérek is készek fegyvert ragadni hazájuk védelméért

Ő csütörtökön a következő írta a LinkedInen vezetett blogjában: „Erős az ukrán nép. Hű marad magához ebben a szörnyű megpróbáltatásban. Ez egy szuverenitása és békére vágyó nép, amely testvéreként tekint az orosz népre. Tudja, hogy lényegében ők nem akarják ezt a háborút. Az ukrán nép a demokráciát választotta. De a demokrácia egy törékeny rendszer. A demokrácia nem képes megvédeni önmagát, a polgárok akaratára, mindenki elkötelezettségére van szüksége ehhez. Alapvetően nincs demokrácia demokraták nélkül.”

Mint korábban megírtuk, Vlagyimir Klicskót a szakadár Donyecki Népköztársaság egyik felderítő zászlóaljának parancsnoka párbajra hívta a volt bokszoló katonai törekvéseire reagálva. De a fegyvernem kiválasztásában a pisztoly, géppuska, mesterlövészpuska hármasból engedett volna választani, az ökölharc lehetőségét nem sorolta fel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Borítókép: Vlagymir Klicsko kitöltötte a szükséges papírokat, s bátyja is jelen volt a toborzóirodában (Forrás: Instagram/vitaliyklitschko)