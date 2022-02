A magyar futballista különleges pályafutása a Bundesligában

A két klub végül megállapodott egymással, a Real Madrid ötszázezer eurót sem sajnált Szalaiért. A spanyolok ugyan profi szerződést adtak a csatárnak, de a harmadik ligában szereplő B-csapatba, a Castillába szerződtették. A Castillához akkor is majdnem kétkeretnyi játékos tartozott, az edzéseken is óriási harc volt a játékosok között, Szalai azonban hamar bekerült a csapatba. A második fordulóban már kezdő volt, az ötödik körben pedig győztes gólt szerzett a San Isidro elleni bajnokin. Szalai végül 79 meccsen szerepelt a Castillában, ezeken 23 gólt szerzett. A statisztikai mutatókon kívül fontos még megemlíteni, hogy Szalai igencsak megerősödött Madridban, nyolc kiló izmot pakoltak rá.

A magyar szövetségi kapitány, Erwin Koeman is felfigyelt a 2008 őszén jó formában játszó csatárra, és az északírek elleni barátságos meccsre beválogatta a keretbe, de a debütálására végül 2009 februárjában, Izrael ellen került sor, amikor Szalai csereként állt be az utolsó percekre. 2009 februárjában Szalai is bekerült a Real BL-keretébe, de az első csapatban végül nem mutatkozhatott be, sem a nemzetközi kupában, sem a spanyol bajnokságban.

2009 decemberében a csatár már úgy nyilatkozott az Origónak, hogy nagyon menne a Realból, mivel szeretne a harmadosztály helyett az élvonalban játszani, és erre 2010 tavaszán meg is kapta a lehetőséget, mert a német Mainz kölcsönvette januárban, ráadásul nyáron opciós joggal meg is vásárolhatta. Ekkor indult el Szalai karrierje a Bundesligában, amely részleteiről az Origó honlapján olvashatnak.

Borítókép: Szalai Ádám (jobbra) és Alexander Schwolow a Mainz és a Hertha német bajnokin 2021 májusában (Fotó: MTI/EPA/GETTY/Alex Grimm)