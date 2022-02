A Mercedes aligha fog panaszkodni a FIA legújabb döntése miatt

Ahogy az várható volt, a Nemzetközi Automobil-szövetség menesztette posztjáról Michael Masit, ugyanakkor új pozíciót ajánl fel neki a FIA-n belül. A Formula–1 eddigi versenyigazgatójának állása a tavalyi Abu-dzabi Nagydíj után került veszélybe, miután néhány döntése miatt kritikák özöne zúdult rá, főleg a Mercedes istálló tagjai panaszkodtak az ausztrál teljesítményére. Úgy érezték, Lewis Hamilton kezéből Masi miatt csúszott ki a világbajnoki cím az előző idényben.

A FIA csütörtöki közleményéből az is kiderült, átalakítják a versenyirányítást a 2022-es idényre, két versenyigazgató fogja betölteni ezt a szerepet. Az új stáb a jövő heti barcelonai tesztelésen debütál.

– A 2022-es szezontól két állandó versenyigazgatója lesz a Formula–1-nek: Niels Wittich, a német túraautó-bajnokság (DTM) és Eduardo Freitas, a hosszútávú sportautó-világbajnokság (WEC) jelenlegi versenyigazgatója. Mellettük tanácsadóként a hetvenhárom éves Herbie Blash kap szerepet – tudatta Muhammed ben Szulajem, a szövetség elnöke.

További változás, hogy a labdarúgásban használt videóbíróhoz (VAR) hasonló virtuális versenyigazgatóságot is létrehoznak. Utóbbi iroda a pályán kívül lesz berendezve, és folyamatosan kapcsolatban lesz a futamon éppen szolgálatban lévő versenyigazgatóval.

A 2022-es évadban a versenyigazgatóval folytatott rádióbeszélgetések nem kerülnek be az élő közvetítésekbe, hogy így is csökkentsék a rá nehezedő nyomást. A biztonsági autó mögött köröző pilóták körvisszavétellel kapcsolatos szabályai is megváltoznak, ennek részleteit még az idénynyitó Bahreini Nagydíj előtt ismertetik.

Borítókép: Michael Masi a 2021-es Abu-dzabi Nagydíjon (Fotó: Andrea Diotado)