Tagadja a Mercedes a zsarolást, de a BBC biztosra veszi

Abu-Dzabiban Lewis Hamilton megnyugtató előnnyel száguldott az élen a nyolcadik világbajnoki címe felé, de Nicholas Latifi (Williams) balesete négy körrel a vége előtt mindent megváltoztatott. Bejött a biztonsági autó, amikor pedig az utolsó kör előtt elhagyta a pályát, a második helyen haladó Max Verstappen frissebb gumikon volt, mint Hamilton, meg is előzte őt, így a Red Bull pilótája lett a világbajnok. Az utolsó kör előtt Michael Masi versenyigazgató megváltoztatva az első döntését úgy rendelkezett, hogy csak a két éllovas közötti lekörözött versenyzők vehetik vissza a körüket, s így Verstappen hirtelen Hamilton mögött találta magát. Utóbb a Mercedes óvott, mindhiába, Toto Wolff csapatfőnök és a duzzogó Hamilton pedig el sem ment emiatt a Nemzetközi Automobil-szövetség párizsi díjátadó gálájára. A hétszeres világbajnok azóta is kerüli a nyilvánosságot, és nem erősítette meg, hogy az idei vb-n is ott lesz a mezőnyben.

Michael Masinak a futam végjátékában hozott döntéseit meg lehet kérdőjelezni, kétségkívül dönthetett volna másképpen is, akár úgy is, hogy a biztonságot szem előtt tartva a safety car mögött ér célba a mezőny – s akkor Hamilton a világbajnok –, de azt sem lehet állítani, hogy egyértelműen hibát követett el.

Hamilton húzta a rövidebbet, de a Formula–1-nek és a Nemzetközi Automobil-szövetségnek az lett volna a legrosszabb, ha nem tudnak világbajnokot hirdetni, hanem a jogi csatározásokba fullad a szezon. A Mercedes végül meghajolt, az elutasított óvása után elállt a fellebbezéstől, s erre a BBC most váratlan magyarázattal szolgált. Információi szerint – meg nem nevezett magas rangú forrásra hivatkozva – a Mercedes megegyezett a FIA-val, hogy a 2022-es szezon előtt Michael Masinak távoznia kell a posztjáról, miként Nikolas Tombazisnak, a FIA formulaautós technikai igazgatójának is! Brit források szerint Hamilton éppen erre vár.

A Mercedes ugyanakkor mindezt tagadja, az istálló hivatalos magyarázata az, hogy a FIA ígéretet tett a szezonzárón történtek alapos kivizsgálására, s lépéseket tesz, hogy a jövőben hasonló vitás eset ne forduljon elő. A Nemzetközi Automobil-szövetségnek azonban az elmúlt egy hónap nem volt elegendő arra, hogy tisztába tegye az Abu-Dzabiban történteket. No persze nincs könnyű helyzetben, Michael Masi helyére pedig most nem is tudna hirtelen kit kinevezni.

Új lelátók épülnek a Hungaroringen

A Hungaroring Sport Zrt. szerdai tájékoztatása szerint új lelátók kerülnek a pályára, mert a július 31-i Magyar Nagydíjra szóló ülőhelyek nagy része január elejéig gazdára talált. A Supergold és a Gold4 lelátóra korlátozott számban még kaphatók belépők, ám a többi tribünre kitehetik a „megtelt” táblát. A pálya vezetősége ezért úgy döntött, hogy 2019-hez hasonlóan kiegészítő tribünöket épít a Bronz 1 és Bronz 2, illetve a Silver 1 és Silver 2 lelátó között (Grid tribün), valamint a célegyenest megelőző 14-es kanyarban (Silver 6). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jegyértékesítés függvényében körülbelül ötezerrel nő az ülőhelyek száma.

– 2019-ben szombat este gyakorlatilag kitehettük a megtelt táblát, mert vasárnapra egyetlen tribünjegyünk sem volt, már csak állóhelyre szóló belépőket tudtunk értékesíteni – emlékeztetett Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Akkor 230 ezer ember kísérte figyelemmel a Magyar Nagydíj történéseit a négy nap alatt, a vasárnapi versenyt 92 ezren szurkolták végig a Hungaroringen. Most időarányosan hasonlóan magas az érdeklődés, ezért újból kiegészítő lelátók építése mellett döntöttünk. A tavalyi, végletekig kiélezett Verstappen–Hamilton-párharc felkorbácsolta a Formula–1 iránti érdeklődést, ezért bízunk benne, hogy akár a 2019-es látogatottsági adatokat is túlszárnyalhatjuk – mondta Gyulay Zsolt.

