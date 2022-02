Díjazták a történelmet író olimpikonunk edzőjét

Az idén alapított díj első kiírásának három jelöltje Dávid László debreceni vívó-, Gór-Sebestyén Júlia budapesti műkorcsolya- és Kocsis Tamás körmendi kosárlabdaedző volt. A kuratórium döntése alapján a januári elismerést – és az azzal járó kétszázezer forintot – a február eleje óta a DEAC kötelékébe tartozó Interfencing Debrecen SC kardvívóinak 38 éves vezetőedzője érdemelte ki.

A szakember a 2000-es évek elejétől kezdve dolgozik a debreceni kardvívósportért. A rendszerváltás után a szakág a hajdúsági városban a megszűnés határára került, ám a műhely mostanra – Dávid László munkájának eredményeként – az ország egyik sikeres utánpótlás-nevelő központjává vált.

Ő volt a 2017-ben megalakult Interfencing DSC egyik alapítója. Legeredményesebb tanítványával, a most 18 éves Battai Sugár Katinkával 2012 óta foglalkozik. A kardvívónő csapatban junior világ- és Európa-bajnok, kétszeres kadét Eb-aranyérmes, négyszeres egyéni korosztályos magyar bajnok. Battai nem csak az utánpótlásban jeleskedik: a junior-világkupasikerek mellett már a felnőtt női kardválogatott tagjaként is büszkélkedhet vk-érmekkel. Ott volt a 2021-es a tokiói játékokon 8. helyen végzett csapatban is, ezzel minden idők legfiatalabb magyar vívója lett, aki olimpián pástra lépett.

A Dávid László tevékenységéhez köthető, januárban elért eredmények közül kiemelkedik, hogy Battai Sugár Katinka a hónap elején Budapesten rendezett junior-világkupaversenyen aranyérmes lett, csakúgy, mint a decemberi, Sosnowiecben lebonyolított korosztályos vk-viadalon. Januárban a fiatal ott volt a plovdivi felnőtt világkupán ötödik helyen végzett felnőtt női csapatban is, egyéniben pedig nyolcaddöntősként zárt a Tbilisziben tartott – szintén felnőtt – vk-viadalon.

A díjátadón Csabai Edvin, a Magyar Edzők Társasága sportigazgatója, Vérten Sándor, a Porsche Hungaria projektmenedzsere és Bruckner Gábor, az Utánpotlássport.hu főszerkesztője mellett a sportújságírók szavazatai alapján Az év edzőjének választott Decsi András méltatta Dávid László munkáját.

– Elévülhetetlen érdemei vannak a debreceni vívósport fellendítésében, abban, hogy a helyi nevelőműhely most már a vívósport egyik fontos utánpótlásbázisa, miközben tanítványai, különösképpen Battai Sugár Katinka eredményei önmagukért beszélnek. Az pedig külön öröm a számomra, hogy a sportágamból került ki ennek a nagyszerű díjnak az első győztese – mondta a háromszoros olimpiai bajnok kardozó, Szilágyi Áron mestere.

A fotón Bruckner Gábor, Csabai Edvin, Decsi András, Dávid László és Vérten Sándor:

Fotó: Mura László

– A fiatalok felkészítésben elsődlegesnek tartom az állandóságot és a következetességet – fogalmazta meg edzői hitvallását a januári győztes. – A cél, hogy a gyerekek megszeressék a sportot és megtanuljanak jó döntéseket hozni a versenyszituációkban. Ha ez sikerül, az eredmény is jönni fog, bár az utánpótláskorban nem az a legfontosabb, hanem a minél magasabb szintű technika elsajátítása – szögezte le Dávid László.

Borítókép: Decsi András és Dávid László könnyen talál közös témát (Fotó: Mura László)