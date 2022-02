Gianluigi Buffon is segíti a magyar kisfiút a harcában

A Facebookon több mint négyszázezer követővel rendelkező TrollFoci szerda délelőtt indította el a licitet Buffon mezére, amelyre záporoznak az ajánlatok.

A cél az ötéves magyar kisfiú, Galó Tamás megsegítése, akit SMA1-betegséggel diagnosztizáltak, azaz gerinceredetű izomsorvadással néz szembe. Ennek a jelenlegi leghatékonyabb kezelését a Zolgensma nevű gyógyszer nyújtja, amely azonban méregdrága, több mint 700 millió forintba kerül.

Az elmúlt években került a figyelem középpontjába a betegség, több közösségi gyűjtés is indult SMA-s gyerekek megsegítésére, sikertörténetek is születtek, majd Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért is felelős minisztere tavaly áprilisban jelentette be, hogy állami finanszírozással is elérhető válik a gyógyszer a társadalombiztosítás keretében.

Azóta ennek köszönhetően több gyermek megkapta a Zolgensmát, tavaly nyáron már heten voltak, amivel az Emmi tájékoztatás szerint Magyarország világelső lett a génterápiás gyógyszer állami finanszírozásában.

Ugyanakkor vannak például életkori és súlybeli feltételek, amelyeknek meg kell felelni, az Európai Gyógyszerügyi Bizottságnak is vannak ezzel kapcsolatos ajánlásai, és nem minden beteg gyerek felel meg ezeknek. Számukra továbbra is a közösségi támogatás jelentheti a legjobb esélyt, és Galó Tamásnak ebben segíthet sokat a TrollFocin keresztül Gianluigi Buffon.

A 176-szoros olasz válogatott, világbajnok kapus, a Juventus legendája jelenleg nevelőklubjában, a Parmában futballozik a másodosztályban, ahol csapattársa a magyar válogatott 19 éves védője, Balogh Botond is. Ő kérte meg Buffont a felajánlásra és a mez aláírására, aminek a világsztár örömmel tett eleget.

A licit a TrollFoci oldalán elérhető és követhető:

Borítókép: Gianluigi Buffon és Balogh Botond a felajánlott mezzel (Fotó: TrollFoci/Facebook)