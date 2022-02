Ivkovicsot elküldték a kispadról, a válogatott gyengén játszva kapott ki

A helyszín mindig vitatott. A magyar szövetség viheti bárhova a válogatott soros mérkőzését, azonnal érkezik a szokott kérdés – miért pont oda? –, pedig a választék nem túl nagy, kevés az olyan terem, amely megfelelne a FIBA előírásainak egy világbajnoki selejtezőn. Debrecen kétségkívül ki tudja szolgálni a legkényesebb igényeket is, ezúttal rá esett a választás, és persze az is szerepet játszott a döntés során, hogy a városban népszerű a férficsapat, így várhatóan sok néző lesz kíváncsi a Montenegró elleni mérkőzésre.

Ez a számítás be is vált, mintegy ötezren köszöntötték a pályára vonuló csapatokat a Főnix Arénában, amelynek így a kétharmada telt meg. Ivkovics Sztojan azt ígérte, a jövőre is figyel ezen a találkozón, szerepet szán ígéretes fiataloknak is, és a szövetségi kapitány tartotta is a szavát, már a kezdő ötösben is helyet kapott egy ifjú a fehérvári Lukács Norbert személyében. Nem emiatt, hanem a gyenge támadójáték miatt indult rosszul a mérkőzés. A védekezéssel nem volt különösebb gond, ám az ellenfél palánkjánál kiütközött a vendégek fizikai előnye, és Ferencz Csaba beállásig a kinti dobások is rendre célt tévesztettek.

Keller Ákosnak nagyot kellett harcolnia. Fotó: Mirkó István

Kevés pont esett, és mindig Montenegró vezetett. Erőltette a gyűrű alatti játékot, ahol a birkózásban jobb volt, ezzel és persze a magyar együttes gyatra célzásának köszönhetően tartotta, majd szép lassan növelte is az előnyét, 13 perc elteltével 28-19-re vezetett. A honosított amerikai újoncunk, Mikael Hopkins szemlátomást idegenül mozgott, nemigen találta a helyét. Ivkovics Sztojan szokásához híven folyamatosan forgatta a csapatot, amelynek a védekezésére továbbra sem lehetett panasz, támadásban viszont nem talált rá a nyerő emberekre. Ráadásul az első félidő végén kireklamált magának két technikai hibát, amiért a folytatást a lelátóról kellett néznie.

Nem volt sem élvezetes, sem magas színvonalú a játék a rengeteg hiba miatt, de a szünetig nem történt semmi végzetes, magyar szempontból 28-36-tal fordultak a csapatok. Olykor sikerült két-három pontra is felzárkózni, ám mindig jött egy-egy eladott labda, technikai hiba vagy pontatlan dobás, és rendre visszaállt a tíz körüli különbség. Nem volt vezére a magyar válogatottnak, nem akadt kiemelkedő teljesítmény, ez pedig csak derekas küzdelemhez elegendő, a minőségi kosárlabdához kevés. Harminc perc elteltével még senki sem jutott tíz pontig, a csapat egésze csupán 42-t szerzett – hazai pályán...

Az utolsó negyed elején egy triplával megszerezte első magyar pontjai Mikael Hopkins, és mert a védekezés itt és ott is szétesett, mindkét csapat szórta a kosarakat, és így maradt is a különbség: 83-67-re nyert a verhetetlennek nem tűnő Montenegró. Visszavágó vasárnap Podgoricában, azt pedig muszáj hangsúlyozni, hogy a magyar válogatott továbbjutása a második csoportkörébe nem most, hanem júliusban dől majd el Portugália ellen.

Világbajnoki selejtező, 3. forduló: Magyarország–Montenegró 67-83 (15-17, 13-19, 14-20, 27-25)

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány: – Gratulálok Montenegrónak, jobb volt nálunk, és Debrecennek, mert remek házigazda volt. A mi csapatunk huszonöt percig jól bírt minden nyomást, utána az ellenfél a tripláival megnyerte a mérkőzést. Nem tudtunk mit kezdeni Bojan Dubljeviccsel, aki európai sztár. Mi összezavarodtunk, sok volt a ki nem kényszerített hiba, az eladott labda, ez luxus egy ilyen erős csapat ellen. Az én kiállításomról annyit, hogy mindkét technikai hiba jogos volt, de az én sérelmeim is azok voltak, majd a videó talán igazolja is ezt.