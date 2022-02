Paulo Fonseca: Azért imádkozunk, nehogy ránk essen egy bomba

Paulo Fonseca, az AS Roma és a Sahtar Doneck egykori vezetőedzője ukrán feleségével és kisfiával egy kijevi hotelben ragadt, miután Oroszország és Ukrajna között kitört a háború.

– Reggel ötkor öt robbantásra ébredtem – idézte fel a történteket a Jornal de Noticias kérdésére a portugál tréner. – Repülőjegyem volt mára, de most már lehetetlen kijutni innen, mert a repülőtereket megtámadták, a légteret pedig lezárták. Jelen pillanatban csak közúton lehet elhagyni Kijevet. Mindenki Lvivbe, a lengyel határ közelébe próbál menekülni. De áll a forgalom mindenhol, mivel ennyi autóval az úton lehetetlen haladni, végtelen hosszúságúak a sorok. És elfogyott a benzin is. Most csak annyit tehetünk, hogy azért imádkozunk, nehogy ránk essen egy bomba. Őszintén szólva fogalmam sincsen, hogyan fogunk kijutni innen.

Ez életem legrosszabb napja. Most várnunk kell és abban reménykedni, hogy szerencsések leszünk. Annyira szerencsések, hogy kijutunk Ukrajnából, és a háborút magunk mögött hagyjuk

– tette hozzá.