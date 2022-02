Szabics Imre: Hiszek magamban, nem lettem rosszabb edző

A Honvéd otthonában 3-1-es vereséget szenvedett a Fehérvár, amely 2022 első három bajnokiján egyetlen pontot sem szerzett. Mivel az eredményekkel már az ősszel sem lehetett maradéktalanul elégedett a klubvezetés, kérdés, hogy Szabics Imre vezetőedző állásába kerül-e a rossz évkezdet.

– Nem az én feladatom ezt a kérdést megválaszolni, erre a vezetőség hivatott – reagált Szabics. – Én hiszek magamban, hiszem azt, hogy ebből a csapatból jó együttest lehet faragni. Én nem lettem ettől a vereségtől sem rosszabb edző, sem rosszabb ember, ugyanaz vagyok, aki tavaly áprilisban idejött.

A Fehérvár edzője a meccset is értékelte: – Mezőnyfölényünk a második félidőben vezetéssé érett, megérdemelten vezettünk annak ellenére is, hogy mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre. Túlzottan tartottunk attól, hogy van veszítenivalónk. Nem tudtunk úgy játszani, mint előtte, ki tudtak egyenlíteni. Eldőlhetett volna a meccs ide is, oda is, most így alakult. Egyénileg nem fogok senkit sem kritizálni, mert együtt győzünk, együtt veszítünk.

A Honvéd edzője, Nebojsa Vignjevic győzelemmel mutatkozott be a kispesti közönség előtt, és a siker után arról beszélt, érkezésekor játékosai nem hittek magukban, ezért jó lecke volt a Fehérvár elleni meccs.

– Gratulálok a csapatnak, ez rendkívül jó eredmény – kezdte Vignjevic. – Akkor kezdtünk el játszani, amikor hátrányba kerültünk. Amikor a Honvédhoz kerültem, azt láttam, hogy a játékosok nem hisznek magukban. De a kemény munkának meglett a gyümölcse, a csapat teljesítménye miatt örülök a győzelemnek. Jó lecke a fiúknak, hogy tudunk nyerni, és hinniük kell magukban.

A meccs hőse a két gólt szerző és kapufát is lövő Nagy Dominik volt a Kispest részéről, a válogatott játékos azonban az első félidőben két műeséssel is próbálkozott, így negatív hőssé is válhatott volna, ha kiállítják.

– Ezt nem kellene csinálni, a félidőben fel is hívtam erre a figyelmét – ismerte el Vignjevic. – Bíztam benne, okos játékos, de elvesztette a fejét, szerencsére a bíró tudta a helyén kezelni.

Borítókép: Szabics Imre feszülten figyelte a Honvéd–Fehérvár meccset (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)