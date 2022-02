Lehet, hogy utoljára irányította Szabics Imre a Fehérvár csapatát

Ritkán látható jeleneten akadt meg a szemünk, miközben busszal közeledtünk a Bozsik Arénához. Valószínűsíthetően apa és fia kézen fogva sétáltak a meccsre, a napsütés ellenére mindkettejükön téli sapka, de a lényeg lejjebb, a nyakukban volt látható:

a férfi Kispest-sálat, az öt-hat éves forma fiú Fehérvár-sálat viselt. Jó volt látni.

Mesélt Szabics Imre arckifejezése is, ahogy a kezdő sípszó előtt a kispad mellől gondterhelten nézett végig a lelátón, mintha keresett volna valakit. Bizony, sokan ültek úgy ott, hogy azon tanakodtak, meddig lesz még Szabics a Fehérvár vezetőedzője. S talán olyan is akadt köztük, akinek beleszólása is van ebbe.

Mindenesetre a fehérvári drukkerek az elmúlt két bajnokin már ítéletet mondtak az edző felett, miután az NB I-es dobogó is elúszni látszik, zengett a „Szabics, takarodj!”, amit a címzett előbb nem akart meghallani, majd már sajnálkozott miatta. A hétközi, Szeged elleni kupasiker csak valamicskét javíthatott a helyzetén.

Szabics Imre feszülten figyelte a meccset Fotó: Nemzeti Sport /Török Attila

Kispesten annyival előrébb járnak, hogy ott már megtörtént az edzőváltás, Horváth Ferencet a korábban Újpesten dolgozó Nebojsa Vignjevic váltotta a kispadon február elején. Ő a Fehérvár ellen debütált a hazai közönség előtt, felemás mérleggel: Kisvárdán 3-2-es vereséggel rajtolt, szerdán Kecskeméten kiharcolta a továbbjutást a Magyar Kupában.

Az első tíz percben mindkét oldalon akadt gólszerzési lehetőség. A hatodik percben Heister és Nego sem figyelt a Fehérvár védelmében, így a kispesti beadás végén Lukics fejelt, a vendégek kapusa, Kovács Dániel látványos mozdulattal védett. Néhány perccel később a túloldalon Kenan Kodro fejelt szintén ígéretes helyzetben, de nagyon gyengén.

Fél óra elteltével Szabics már toporzékolt, amikor Petrjak is cserben hagyta őt,

az ukrán a védők mögé kerülve rosszul lőtt, vagy másként: a honvédos Batik mentett nagyot becsúszva. A következő percben viszont már annak örülhettek a fehérváriak, hogy Stopira nem talált be, miután egy kispesti beadásba beleérve a fehérvári védő veszélyesen a saját kapujára tette a labdát.

Kiegyenlített játékot, és nem túl magas színvonalat hozott az első félidő, egy-két helyzettel itt is, ott is, de gól nélkül.

A második félidő elején tört meg a jég: Kodro passza után Peter Zulj góljával szerezte meg a vezetést a Fehérvár a 49. percben, miután Szappanos kapus árnyékra vetődött, a labda így a kapu közepében kötött ki – 0-1.

A fehérvári gólöröm Fotó: Nemzeti Sport /Török Attila

Nem sokáig tartott a fehérvári öröm, az 55. percben Nagy Dominik góljával máris egyenlített a Honvéd, a találat ráadásul hasonló volt, egy védő lábai között csúszott el a labda, így a kapus takarásból nem láthatta jól a lövést – 1-1.

A gyors gólváltás után folytatódott az első félidőben látott, sok hibával tűzdelt játék. A fehérvári drukkerek türelme a 80. percben fogyott el, ekkor újra felcsendült a Szabics távozását követelő rigmus, majd rögtön utána egy újabb, amelyben már azon élcelődött a közönség, hogy úgysem hallja...

Az edző sorsa azonban könnyen lehet, hogy nem ekkor, hanem a 86. percben pecsételődött meg végleg, amikor Nagy lövése a kapufán csattant, de a kipattanót megszerezte Petrusenko, aki kicselezte a csereként beküldött Dárdai Pált, majd a fehérvári kapuba bombázott – 2-1.

A kispesti előny pedig még nőtt is a hosszabbításban, ugyanis a 91. percben Nagy Dominik újabb gólt lőtt – 3-1. A fehérváriak elvesztették a kontrollt, a 95. percben Heister csúnyán utánarúgott egy kispestinek, piros lappal mehetett az öltözőbe. Lehet, hogy hamarosan Szabics is megkapja a magáét?

Győzelmével a Honvéd fellépett a nyolcadik helyre, vereségével a Fehérvár maradt a negyedik.

Bp. Honvéd–Mol Fehérvár 3-1 (0-0), Bozsik Aréna, 3162 néző, v.: Andó-Szabó. Gólszerző: Nagy D. (55., 91.), Petrusenko (86.) illetve Zulj (49.). Kiállítva: Heister (95.)

NB I, 20. forduló:

Péntek:

Újpest–Kisvárda 0-0.

Szombat:

Paks–Gyirmót 2-3

Debrecen–Mezőkövesd 1-4

Puskás Akadémia–MTK 1-2

Vasárnap:

Bp. Honvéd–Mol Fehérvár 3-1

ZTE–Ferencváros: 17.15

Borítókép: Küzdelem a Honvéd–Fehérvár meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)