Visszatért az öregember, hatodszor is legyőzte Bognár Györgyöt

Csertői Aurél majd három év után tért vissza Paksra. Öt éven át volt a csapat vezetőedzője. Utolsó, 2018–19-es paksi idényében a nyolcadik helyen végeztek a Tolna megyeiek az NB I-ben, ami után felmentették, nem tölthette ki a még egy évig érvényes szerződését. Az 56 éves tréner érthetően zokon vette az akkori döntést, el sem ment az évadzáró vacsorára. Az emlékei azóta megszépültek, a Nemzeti Sportnak a Paks–Gyirmót meccs előtt így fogalmazott: – Szereztem is sok barátot, jó érzésekkel gondolok vissza arra az időszakra.

Igaz, az is kiderült, azóta be sem tette a lábát Paksra. S történt még valami az elmúlt években. Megöregedett. – Öreg vagyok, és annak is érzem magam, ám harminc felett nem számoljuk az éveket, nem igaz? – ismerte be.

A statisztikusok feljegyeztek egy érdekességet a mérkőzéssel kapcsolatosan. Csertői Aurél és Bognár György eddig ötször irányították egymás ellen a csapataikat, és valamennyiszer Csertői együttese nyert. Igaz, csupán egyszer az NB I-ben, a két gárda tavaly őszi meccsét a Gyirmót hazai pályán 2-1-re nyerte meg.

Bognár György igyekezett tenni róla, hogy megszakadjon a rossz sorozat, ismét bevetette a nehézsúlyú csatárduót, Ádám Martin és Böde Dániel is szerepelt a Paks kezdőcsapatában.

A 16. percben azonban a Gyirmót szerzett vezetést. A hazaiak a saját 16-osukon belül vesztették el a labdát, Osváth buktatta Cvetanoszkit: 11-es. Varga Barnabás, ahogy általában, magabiztosan értékesítette a büntetőt (0-1).

A 25. percben ismét Varga volt eredményes. A hazai védelem ismét hatalmasat hibázott, egy bedobás után ezúttal Szélpál vesztette el a labdát, Varga Barnabás lecsapott rá, s úgy tíz méterről pontosan helyezett a bal alsóba (0-2).

A Paks játékában persze benne vannak a kapott gólok, a kétgólos hátrány nem is szegte a csapat kedvét, a 39. percben szépített. Nagy Richárd szöglete után Ádám Martin jól használta ki a testi fölényét, és a hálóba kotorta a labdát (1-2).

Még az első félidőben, úgy tűnt, mégis végzetes hátrányba kerül a Paks: a 41. percben második sárga lap miatt Vad II játékvezető kiállította Windeckert.

Varga Barnabás az 57. percben mesterhármasig jutott – aztán mégsem. Les miatt – jó döntésként – a videóbíró érvénytelenítette a találatát.

Varga Barnabást ünneplik a társai. Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

A 72. percben egyenlített a Paks. Ki más, Ádám Martin fejelt Rusák kapujába (2-2). A gólkirályjelölt már húsz gólnál tart, lesz miről beszélgetnie Marco Rossi szövetségi kapitánnyal.

Nem sokáig örülhettek a hazaiak. A 82. percben ide-oda pattogott a labda a paksi 16-oson belül, a bohózatba illő jelenet végén Ventura tekerte a labdát a hálóba (2-3).

Erre már nem jött paksi válasz, így Csertői Aurél hatodszorra is legyőzte Bognár Györgyöt.

NB I, 20. forduló:

Péntek:

Újpest–Kisvárda 0-0

Szombat:

Paks–Gyirmót 2-3 (1-2)

Paks, 1398 néző, v.: Vad II. Gólszerzők: Ádám (39., 72.), illetve Varga B. (17., 25., az elsőt 11-esből), Ventura (82.). Kiállítva: Windecker (41.).

Debrecen–Mezőkövesd: 17.00

Puskás Akadémia–MTK: 19.30

Vasárnap:

Bp. Honvéd–Mol Fehérvár: 14.15

ZTE–Ferencváros: 17.15

Borítókép: Ádám Martin már húsz gólnál tart ebben az idényben (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)