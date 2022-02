Marco Rossi azon dolgozik, hogy megtalálja Szalai Ádám utódját

– Figyeljük őt, közelebb áll a meghívóhoz, mint valaha – jelentette ki Marco Rossi Ádám Martinról szólva a Telkiben pénteken tartott háttérbeszélgetésen. A szövetségi kapitány hozzátette, tanácsokat adott a paksi centernek, hogy miben kellene fejlődnie. Hogy milyen tanácsokat, azt személyes ügynek nevezte, majd kérdésre válaszolva kijelentette: a 27 éves, 193 centis, egymázsás csatár immár többet fut, mint akár az ősszel – csak hogy kimondatlanul is értsük, mire hívta fel a játékos figyelmét.

Rossi elárulta, éppen ma ismét egyeztetni szeretne a paksi támadóval, hiszen nem csinál titkot abból, létkérdés, hogy találjanak egy olyan középcsatárt, aki nemzetközi szinten is megállja a helyét, mert előbb-utóbb fel kell készülni arra az időre, amikor Szalai Ádám már nem áll a válogatott rendelkezésére. A szakvezető persze bízik benne, erre minél később kerül sor, sokadszorra is védelmébe vette a többször bírált 34 éves csapatkapitányt.

Szalai kulcsember – de még meddig?

Szalai Ádám több mint tíz éve játszik a folyamatosan a Bundesligában. Hol kezdő, hol csere, de az évek során három klubban valamennyi edzője változatlanul számít rá. Hogyan vonhatná kétségbe ezek ismeretében bárki is, hogy nemzetközi szintű labdarúgó, aki a válogatott nagy erőssége. Csapatkapitányként pedig a játékerején felül is óriási érték. Amíg rajtam múlik, ez a pozíciója szilárd marad

– érvelt logikusan a kapitány, hozzátéve, ennek ellenére fel kell készülni a jövőre, hiszen nem tudható, Szalai meddig kíván professzionális szinten futballozni. Lehetséges utódjaként Ádám Martin mellett még a hozzá hasonlóan 27 esztendős Novothny Somát nevezte meg, abban bízva, a téli klubváltás után többet játszik új csapatában, a ciprusi Anorthosziszban.

Vancsa biztosan válogatott lesz...

Rossi a téli átigazolásokról szólva üdvözli, hogy Schäfer András az Union Berlinhez szerződött, Varga Kevint pedig török klubja kölcsönadta a Young Boyshoz. Szerinte a képességei mellett a karaktere is garancia arra, hogy Schäfer megállja a helyét a Bundesligában, s Varga is kiszámíthatóbb környezetben bizonyíthat Svájcban.

A szövetségi kapitány a fiatal játékosokat is folyamatosan figyelemmel kíséri. Bízik benne, hogy a két legnagyobb ígéret, Kerkez Milos, az AC Milan 18 éves hátvédje az alkmaari kölcsönben, valamint az áttételesen a Manchester City tulajdonába került Vancsa Zalán a belga másodosztályú Lommelben fejlődni fog, ám egyelőre korainak tartja a behívásukat.

Vagy én hívom be, vagy majd csak az utódom, de Vancsa a jövőben biztosan válogatott játékos lesz

– jegyezte meg tréfásan.

Fotó: MLSZ

...Corbu viszont aligha

A Puskás Akadémiában rendszeresen szereplő, 19 éves Marius Corbu talán Vancsa Zalánnál és Kerkez Milosnál is hamarabb számításba jöhetne a válogatottban, de – Marco Rossi is keserűen veszi tudomásul – ő egyelőre nem szerepelhet a magyar nemzeti csapatban. Corbu Romániában, csángó családban született, előbb a csíkszeredai akadémiára, majd 2020-ban onnan Felcsútra került, már megvan a magyar állampolgársága is, s a közelmúltban ő maga és Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője is úgy nyilatkozott, nem is kérdés, melyik válogatottban szeretne szerepelni. Úgy tudjuk, ez a magyart jelenti, csak hogy már többször játszott a román utánpótlás válogatottban is. Két nagyszülőjének szintén van magyar állampolgársága, ám a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabálya szerint akkor lehetne futballistaként honosítani, ha ők Magyarországon születtek volna. Van egy másik út, ha Corbu öt éven át folyamatosan Magyarországon futballozna. Erre azonban még három évet kellene várni, s látva a játékos fejlődését, nem zárható ki, hogy idő közben Corbu külföldi ajánlatot kap. Kisebb csoda lenne, ha Marius Corbut valaha is látnánk magyar válogatott szerelésben.

Nem csak Corbu esetére igaz, hogy Rossi nem zárkózik el a honosítástól. A sajtóban már napvilágot látott, hogy az angol másodosztályú Barnsley angol játékosa, Callum Styles a felmenői révén akár magyar válogatott is lehetne, de a ballábas labdarúgó vonakodik elkötelezni magát Magyarország mellett. Pedig rá azért is lehetne szükség, mert Rossi a bal oldali pozícióban jelenleg csak a felcsúti Nagy Zsoltra számíthat, aki az elmúlt években érett labdarúgóvá avanzsált.

Bízik a fiatalokban

A fiatal játékosokat érintve megkérdeztük a kapitányt, üdvözli-e a Magyar Labdarúgó-szövetség várhatóan nyáron életbe lépő új ösztönzőrendszerét, amely szerint a magyar kluboknak még nagyobb érdekük fűződik majd a magyar tehetségek szerepeltetéséhez.

– Amikor megnyertük a bajnokságot a Honvéddal, a miénk volt az egyetlen csapat, amely végig két utánpótláskorú játékost alkalmazott – adott csupán látszólag kitérő választ. Persze akkor ez nem csupán az ő szakmai döntése, hanem a klub tulajdonosának, George F. Hemingwaynek az elvárása miatt alakult így, hiszen a Honvéd ily módon jelentős többletbevételhez jutott a szövetségtől. – Gazdag Dániel, Koszta Márk és Zsótér Donát játszott rendszeresen. Hemingway úr csupán az utolsó öt fordulóra adott felmentést két fiatal szerepeltetése alól, mert a nevezett három játékosból kettő is sérült volt, s mert akkor lehetett látni, hogy harcban vagyunk a bajnoki címért.

Szerbia és Észak-Írország következik. A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két meccset játszik, 24-én Szerbiát fogadja, 29-én pedig Észak-Írország vendége le. E két találkozóra a szövetségi kapitány március 14-én hirdeti ki a keretét. A Nemzetek Ligája június 4-én az Anglia ellen hazai – sajnos, zárt kapus – mérkőzéssel kezdődik, a csoportban Olaszország és Németország a másik két ellenfél. Fel van tehát adva a lecke.

Kádár önmagát zárta ki

– Néhány évvel ezelőtt önmagát zárta ki a válogatottból – mondta Marco Rossi a minap az Újpesthez szerződött Kádár Tamásról. – Két évet Kínában töltött, ahol nem volt szem előtt, s nem gondolom, hogy a kínai bajnokság kellőképpen színvonalas lenne. Ugyanakkor Kádár még csak harmincegy éves, ha folyamatosan jól teljesít, nyitva van előtte a válogatott kapuja.

Csak hat légiós a top bajnokságokban

A magyar válogatott szövetségi kapitánya továbbra is lelkesen végzi a munkáját, de hangsúlyozza, csak a realitások talaján maradva szabad elvárásokat megfogalmazni.

– Nekünk csupán hat olyan játékosunk van, aki topbajnokságban szerepel – vágott bele Gulácsi Péterre, Willi Orbánra, Szoboszlai Dominikre (RB Leipzig), Szalai Ádámra (Mainz), Sallai Rolandra (Freiburg) és Schäfer Andrásra utalva. – Az ellenfeleinknek gyakran a duplája, vagy még több. Következő ellenfelünk, Szerbia például olyan sztárokra építhet, mint a 22 éves Dusan Vlahovics, akit a Juventus a télen hetven millió euróért vásárolt meg a Fiorentinától – említett érzékletes példát.

– Vehetjük a Fradi esetét is. Másfél éve erősebb volt, mint most, mégis mindkétszer kikapott a Barcelonától és a Juventustól a Bajnokok Ligájában. Válogatott szinten nekünk olyan játékosokkal kell felvenni a versenyt, mint amilyenek ezekben a sztárklubokban szerepelnek – tette hozzá.

Megjegyezve, furcsa érzés, hogy most az a Sztanyiszlav Csercseszov a Ferencváros vezetőedzője, akit néhány éve még a tévében látott az orosz válogatott szövetségi kapitányaként.

Kétszer kikapott a Fradi, s máris bírálják őt. Ilyen a futball…

– vonta le a rá is érvényes következtetést.

Marco Rossi hozzászokott a kritikához, csak azt nem szereti, ha a kollégái a sajtón keresztül üzennek neki.

– Valamennyi kollégámat tisztelem. Örömmel fogadom a tanácsaikat, ha közvetlenül engem keresnek meg vele – jelentette ki.

Marco Rossi még nem éli bele magát abba, hogy majd szülőhazája válogatottja, Olaszország ellen vezeti a magyar csapatot. Egyelőre csak a márciusi két barátságos meccsre készül.

– Címeres mezben minden mérkőzés egyformán fontos. Ez az egyik elvárás, amit minden játékosnak meg kell érteni – fogalmazta meg az alapelvét.

Borítókép: Marco Rossi a realitások talaján áll (Fotó: MLSZ)