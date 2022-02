A gólgyáros parasztgyerek, aki Szalai Ádám alternatívája lehet

Az FTC–Paks bajnokin (0-3) külön figyelmet szenteltünk Ádám Martin játékának. A paksiak jól megtermett, közel 100 kilós csatára futószalagon szállítja a gólokat az idényben, mégis kérdéses, hogy a nemzetközi szinten mire lehet elég a különös testi ereje, amelyből az NB I-ben jól megél. A Fradi az elmúlt három évben nemzetközi kupás csoportkörben szerepelt, ha van stadion, ahol hazai környezetben kiderülhet, Ádám mennyire felkészült, az a Groupama Aréna.

Ahol az ötödik percben hatalmas gólt rúgott Dibusz Dénesnek vasárnap, íme:

Ádám Martin már 18 gólos az évadban, ezzel a terméssel a legutóbbi tíz idényben hétszer megszerezte volna legalább a társgólkirályi címet. De a most zajló bajnokságból még hátra van 14 forduló, így a 193 centis csatárnak arra is jó esélye van, hogy az elmúlt húsz év egyik legnagyobb termésű magyar gólkirálya legyen.

Épp húsz éve, 2002-ben lett Tököli Attila 28 találattal megkoronázva, ha eddig nem is jut végül Ádám, de az időszak második legjobbja, André Alves 24 gólos teljesítményét simán elérheti.

Jogos a felvetés, hogy mindez elegendő-e a válogatott meghívóhoz, főleg, hogy középcsatárokban nincs túlkínálat, az évek óta elnyűhetetlen Szalai Ádám is már 34 éves, Rossi azonban nincs könnyű helyzetben, amikor a mainzi támadó alternatíváját keresi.

A Fradi elleni gólja után ünneplik a társak Ádám Martint Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

– Kétségkívül vannak figyelemreméltó képességei, alkatilag is hasonlít Szalai Ádámhoz és jól is szerepel az NB I-ben – mondta a szövetségi kapitány Ádám Martinról tavaly decemberben. – De vannak olyan hiányosságai, amelyekről már beszéltem a klubjával és adtam is néhány tanácsot, hogyan juthat el oda, hogy számításba vehessem.

Rossi azt sem titkolta, mit tart a 27 éves paksi csatár legnagyobb hátrányának: keveset fut.

Ez a Fradi ellen is szembeötlő volt. Ugyan a Paks hasonló szerepet töltött be a találkozón, mint a magyar válogatott az erősebb ellenfelek ellen, sokszor visszahúzódott a kapuja elé, de Ádám Martin nem zárt vissza olyan mélyen, mint Szalai Ádám, aki a nemzeti csapatban sokszor nem csak a frontvonalban harcol, hanem a középpályára is visszalép. Ezzel szemben Ádám ritkán helyezkedett a felezővonalnál hátrébb.