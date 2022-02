Csercseszov nem került lakat alá, nagyon elverték a Fradit

A Groupama Aréna előtt elhelyezett Fradi-sasnál a szokásos jelenetek játszódtak le a mérkőzés kezdete előtt jó negyven perccel, zöldbe öltözött drukkerek hangolódtak sörrel a kezükben. Már amelyiküket nem verték lakat alá…

Rosszra nem kell gondolni, az FTC kihelyezett egy állványt, amelyen a szerelmesek helyezhetik el az összetartozásukat szimbolizáló lakatokat. Szép gesztus, de az igazi kérdés az volt, hogy a Fradi télen kinevezett vezetőedzőjét, Sztanyiszlav Csercseszovot a szívükbe zárják-e a fradisták – az orosz válogatott korábbi szövetségi kapitánya most mutatkozott be hazai pályán.

Csercseszov eddig nem hozott fejlődést. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A mérkőzés előtti vastaps – még – nem neki szólt, hanem a január 15-én, 72 éves korában elhunyt Szepessy Lászlónak, az FTC korábbi csatárának és pályaedzőjének, akiről ekképpen emlékezett meg a közönség.

Csercseszov korábban a Puskás Akadémia elleni idegenbeli rangadót 1-0-ra elveszítette, az Újpest ellenit ugyanilyen arányban megnyerte a Fradival. Ha eddig nem sikerült, a Paks ellen szerettethette volna meg magát a drukkerekkel.

Csakhogy a paksiak óriása, Ádám Martin ezt másként gondolta.

Az NB I góllövőlistájának éllovasa a 6. percben mellel levett egy felívelt labdát, majd a kapura fordulva, egy pattanás után 25 méterről hatalmas gólt rúgott a jobb felsőbe. Hideg zuhany az Üllői úton, a tar Csercseszovnak csak a tarkóját látjuk a kispad előtt, de ebből a szögből is érződik, rezzenéstelen arccal tűri a pofont – 0-1.

Ádám ezzel már 18 gólos az idényben, mindent megtesz, hogy felkeltse a lelátón helyet foglalt Marco Rossi figyelmét, s bekerüljön a válogatottba. A Paks pedig hamar bizonyította, hogy eredményes az idénybeli legjobbja, a hat gólt és 15 gólpasszt jegyző Bognár István nélkül is, aki hétfőn a ciprusi Arisz Limassolba igazolt.

A Fradiból is hiányoztak kulcsemberek, Tokmac és Vécsei eltiltás miatt nem játszhatott, de a támadósorban így is ukrán (Zubkov), szlovák (Mak) és német (Marin) válogatott játékosok sorakoztak, plusz a télen Csehországból igazolt nigériai gólvágó, Fortune Bassey.

Utóbbi kavarta meg a paksi védelmet negyedóra elteltével, majd a laposan középre adott labdáját Zubkov tette éles szögből a kapufára. Néhány perccel később Marin még közelebb járt a gólhoz, ő be is vette a paksi kaput, de a VAR les miatt elvette az egyenlítő találatot, szólt is a füttykoncert.

Fél óra után már a saját csapatát találta meg a közönség a „harcoljatok!” felkiáltással.

Tette ezt azután, hogy a Paks egy kontra végén megszerezte a második gólját. Szabó Bálint a tizenhatos jobb sarkánál hintába ültette Laidounit és Kovacevicet is, majd kilőtte a hosszút – 0-2.

A szünetben Csercseszov beküldte az Afrika-kupáról visszatérő csatárt, Ryan Mmaee-t a védő Cabraja helyére – az üzenet egyértelmű volt, támadni kell. Voltak is helyzetei a Fradinak, például Mmaee ziccerben a felső lécre lőtt Marin szép passza után.

De gólt újra a Paks szerzett. Az elfáradt Ádám helyére csereként beállt Haraszti Zsolt lőtt szabadrúgásból a bal alsóba a 73. percben – 0-3.

Ezzel nemcsak a meccs dőlt el, hanem a Fradi pislákoló tüze is kialudt. Nem változott már az eredmény, ami egyben azt is jelenti, hogy a Puskás Akadémia maradt az NB I élén, két ponttal megelőzve a második FTC-t.

A Paks kapta ebben az idényben a legtöbb gólt (38) az NB I-ben, és most játszotta le az első kapott gól nélküli találkozóját tavaly április, vagy másként 21 bajnoki óta. Ki hitte volna, hogy erre épp az Üllői úton kerül sor?

Legutóbb kilenc éve, 2013-ban a Haladás ellen kapott ki három góllal a Fradi az NB I-ben. Szegénységi bizonyítvány a Fradinak, Csercseszov pedig egyelőre nem kapott lakatot a Fradi-sasnál.

NB I, 19. forduló: FTC–Paks 0-3 (0-2), Groupama Aréna, 6805 néző, jv.: Andó-Szabó, gólszerzők: Ádám (6.), Szabó B. (31.), Haraszti (73.)

Borítókép: Ádám Martint ünneplik paksi csapattársai a gólja után (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)