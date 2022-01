Kapusparádét hozott a derbi, a szerencse is besegített a Ferencvárosnak

Két jó várhatta ezen a hétvégén az újpesti szurkolókat. Az elsőt megkapták szombaton, amikor a klub hivatalosan is bejelentette, hogy Roderick Duchatelet aláírta a tulajdonosváltásról szóló iratokat a vevőket képviselő Kovács Zoltánnal, így bizonyos fizetési határidők teljesülése esetén ismét magyar tulajdonba kerül az Újpest. A másik jó a vasárnap estével volt kapcsolatos, hiszen a csapat derbit játszott, a Ferencvárost fogadta, és egy esetleges győzelem egész biztosan csodálatossá tehette ezt a hideg, szélviharos hétvégét…

Ez persze nem ígérkezett könnyűnek. Kovács Zoltán nem véletlenül fogalmazott így a szerződés aláírása után: „az pedig nem fordulhat elő, hogy 110 év folyamatos élvonalbeli tagság után pont most kiessen. Éppen ezért mindenkitől azt kérem, hogy együtt tegyünk meg mindent azért, hogy ez a veszély ne fenyegessen.” Márpedig ez a veszély nagyon is fenyegető: a kezdés előtt a csapat úgy állt a 10. helyen, hogy csak a gólkülönbségével előzte meg az utolsó előtti Gyirmótot. A találkozó arról is nevezetes lehet, hogy most mutatkozott be a csapat kispadján az új vezetőedző, a szerb Milos Kruscsics.

A Ferencvárosnak a Puskás Akadémia adta fel a leckét, amely csütörtökön az augusztusban elmaradt meccsük pótlásán 1-0-ra legyőzte a címvédő zöld-fehéreket, majd vasárnap délután ugyanilyen eredménnyel nyert a Mol Fehérvár ellen is, amivel a tabella élére ugrott – a Fradinak kellett a három pont Újpesten, ha vissza akarta előzni a felcsútiakat. Márpedig nyilván akarta, és ezt azzal fejezte ki, hogy az első perctől törekedett a mérkőzés irányítására. Fölényben játszott, de helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni, ugyanakkor Tokmac a 10. percben 23 méterről, ballal a keresztlécet találta el a bal felső sarok közelében. Tíz perccel később aztán ő került először ziccerbe, de Banai ügyesen hárított, majd nem sokkal később Blazic bombázott estében az ötösről a léc fölé.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az Újpest szívósan védekezett, és közben leste az ellentámadások lehetőségét. Ezek rendre hamar elakadtak, és Dibusz Dénesnek, a Fradi kapusának a 36. percben kellett először védenie, akkor Croizet erős, de középre tartó szép kapáslövését fogta meg. Válaszként a másik oldalon Bassey találta el ugyanott a lécet, ahol korábban Tokmac, a kipattanó után pedig Marin nem túl jól eltalált lövését hárította Banai, aki később Mak próbálkozását is kivédte.

UZUNI A LA LIGÁBAN? Kétség kívül a Ferencváros keretének egyik legjobb labdarúgója az albán válogatott 26 éves Myrto Uzuni. Amióta 2020-ban Magyarországra szerződött, 67 tétmeccsen 36 gólt és 14 gólpasszt jegyzett, és érthetően keltette fel más klubok érdeklődését. Uzuni csütörtökön tagja volt a Puskás Akadémia elleni kezdőcsapatnak, Újpesten azonban nem nevezték a mérkőzésre. A Nemzeti Sport információja szerint ennek az az oka, hogy a klub közel áll a megegyezéshez a spanyol élvonalban szereplő Granadával az albán támadó játékjogának az eladásáról, a spanyol klub állítólag hárommillió eurót fizetne érte, a Transzfermarkt 3,5 millióra becsüli az értékét. Spanyolországban január 31-én éjfélkor jár le az átigazolási időszak, de állítólag nem a Granada az egyetlen kérő.

A második félidő elején az újpesti szurkolók füstbe borították a saját szektorukat és a hozzájuk közelebb eső térfelet, emiatt állt kicsit a játék. Nagy volt az iram a két tizenhatos között, aztán az 56. percben Croizet 17 méteres lövését védte szépen Dibusz, és ezen kívül is vezetettek a házigazdák néhány szép és veszélyes kontrát. Tovább tartott a kapusok parádéja, Banai is hárította Zubkov ziccerét, tényleg csak rajta és Dibuszon múlott, hogy nem esett gól. Egészen a 78. percig, amikor a szerencse is besegített a Ferencvárosnak: Loncar a tizenhatos vonaláról lőtt, a labda egy védőn felperdült, és a tehetetlen Banai felett a hálóba hullott – 0-1.

A hátralévő percekben az Újpest nagyon hajtott az egyenlítésért, de a Fradi sem állt le, így izgalmas lett a hajrá is, de az eredmény nem változott. A Ferencváros ezzel a győzelemmel visszaelőzte a Puskás Akadémiát, 38 ponttal vezeti a tabellát a 37 pontos felcsútiak és a 35 pontos Kisvárda előtt.

NB I, 18. forduló

Paks–Zalaegerszeg 3-2 (2-1), Paks, 1212 néző, jv.: Antal. Gólszerző: Bognár I. (12.), Ádám (40., 67.), illetve Zimonyi (33., 62.)

Debrecen–Kisvárda 0-0, Nagyerdei Stadion, 2570 néző, jv.: Andó-Szabó

Bp. Honvéd–Gyirmót 0-1 (0-0), Bozsik Aréna, 2000 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Varga B. (11-esből 70.)

Puskás Akadémia–Mol Fehérvár 1-0 (0-0), Pancho Aréna, 1520 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Favorov (65.)

Mezőkövesd–MTK 1-1 (1-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Babati (9.); illetve Futács (51.)

Újpest–Ferencváros 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 5617 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Loncar (78.)

Borítókép: Banai Dávid remekelt az Újpest kapujában, de egyszer nem volt szerencséje (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)