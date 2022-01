Az NB I ügyeletes gólvágója elárulta, szíve szerint hová szerződne

– Hogy sikerült a törökországi edzőtábor?

– A mérkőzéseken volt legfőképp a hangsúly, és szerencsére jó csapatok ellen játszhattunk, így gyakorolhattuk azokat az elemeket, amelyek nem működtek jól az előző fél évben. Minden nap kétszer edzettünk, szóval a terhelésre nem lehetett panasz, kihoztuk a táborból a maximumot.

– Milyennek látja a csapatot az idény második fele előtt?

– A csapat szerintem jó passzban van, de majd az eredmények mutatják meg, hogy ez valóban így van-e. Keményen dolgoztunk, mindent megtettünk, amit ennyi idő alatt meg lehetett. Várjuk már a rajtot.

– A sikeres ősz után milyen célokat tűzött ki maga elé tavaszra?

– Az idény első fele jól sikerült nekem, továbbra is szeretnék minél több gólt szerezni. Csapatként kiegyensúlyozottabb teljesítményre van szükségünk, hogy a tabella első felében szerepeljünk. Ehhez az én góljaim is kellenek. Azt gondolom, hogy ha nekem jól megy, akkor a csapatnak is jól fog.

– A szemei előtt lebegnek az egyéni rekordok is? A Paksnál megdöntheti Hahn János huszonkét gólos csúcsát, de Nyilasi Tibor harminc találata is elérhető közelségbe került.

– Valamilyen szinten igen, de nem gondolkodom ezen. Inkább mindig a következő mérkőzésre készülök, megpróbálom abból kihozni a maximumot. Ez mindig is így volt nálam, nem gondolkodtam számokban. Ez eddig bevált nálam, úgyhogy a következő hónapokban is ilyen hozzáállással játszom.

– Eddig nyolc gól volt a legtöbb, amit egy NB I-es idény során szerzett, most viszont már az évad felénél tizenötnél jár. Mivel magyarázza, hogy kiszakadt önnél a gólzsák?

– Több magyarázatot is lehetne adni erre. Egyrészt érettebb játékos lettem. Másrészt az a fajta futball, amit Pakson játszunk, fekszik a támadóknak. Feltehetően ez is közrejátszik.

– Elképesztő statisztikái láttán és Szalai Ádám sérülése miatt már többször felmerült, hogy idén megnyílhat az út ön előtt a válogatottság felé. A nemzeti csapatban való debütálás is a célkitűzései között szerepel az idei évre?

– Természetesen. Azt gondolom, hogy mindenkinek az az álma, hogy válogatott játékos legyen. De nem ez jár állandóan a fejemben. Továbbra is csinálom a dolgom, ha jól megy a játék, és a folytatásban is annyi gólt szerzek, mint az előző hónapokban, szerintem a meghívó is megérkezik. Ha az első nem teljesül, akkor a második sem. Rajtam múlik, hogy sikerül-e avagy sem.

– Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, régóta figyelemmel követi a teljesítményét, de néhány téren javulást vár öntől, például többet kellene futnia. Ezt figyelembe véve készül a folytatásra?

– Tisztában voltam már ezzel a véleménnyel korábban is, nem akkor jutott el hozzám, amikor ő erről nyilatkozott, úgyhogy nem lepett meg, hogy ezt mondta. Természetesen megpróbálom ezt teljesíteni.

– A szövetségi kapitány azt is hozzátette, hamarosan személyesen is szeretne beszélni önnel. Sor került már erre a beszélgetésre?

– Egyelőre nem.

– A légióslétbe még nem kóstolt bele. Kipróbálná magát külföldön?

– Nem tartom magam túl idős játékosnak, igaz, már fiatal sem vagyok – középkorúnak nevezném magam. Még beleférhet a pályafutásomba, hogy kipróbáljam magam külföldön is. Meglátjuk, hogy ez a nyáron megadatik-e nekem. Nyilván ezt majd az is befolyásolja, hogy milyen formában játszom az idény második fele során.

– Melyik bajnokságban szerepelne szívesen?

– Az angliai bajnokságok a kedvenceim, azokat követem. Talán fizikális szempontból is az a stílus áll a legközelebb hozzám. Persze tudom, hogy Anglia más tészta, de ha választhatnék, ott próbálnám ki magam.

Borítókép: Ádám Martin (jobbra) (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)