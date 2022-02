Kádár Tamás ezentúl az Újpest bennmaradásáért futballozik

Karrierje során egyszer-egyszer hazalátogatott rövid időre, zömmel azonban légiósként futballozott, és most ismét itthon futballozik majd. Ahogyan az már hírlett, és a Magyar Nemzet is megpendítette: az 57-szeres válogatott védő, Kádár Tamás csütörtöktől az Újpest labdarúgója.

Kádár Tamás Zalaegerszegen mutatkozott be a felnőttek között, majd 18 évesen a Newcastle szerződtette, és négy évet töltött el Angliában. Utána játszott Hollandiában (Roda), Lengyelországban (Lech Poznan), Ukrajnában (Dinamo Kijev), és közben kétszer is hazajött, mindkétszer a Diósgyőr hívására. Az ukránoktól 2020 elején szerződött el Kínába, a Santung Lünenghez, amely tavaly kölcsönadta a Tiencsin Tigernek. Ott lejárt a kölcsönszerződése, és az Újpest most meg tudott egyezni vele és a Santung Lünenggel is, így jelenthette be a válogatott hátvéd érkezését.

Így a lilák a finn Marten Kuusk után tovább erősítették a védelmüket. Érdekesség, hogy Kádár Tamás itthon utoljára a Diósgyőr színeiben éppen az Újpest ellen játszott, 2014. december 7-én. A 31 esztendős, 183 centiméter magas futballista 48 alkalommal lépett pályára az európai kupaporondon. Az új szerződésének az aláírása után ezt nyilatkozta a klub honlapjának:

– Mindenképpen úgy szerettem volna hazajönni Magyarországra, hogy érzek még magamban erőt, és nagy terveim vannak Újpesten. Nyilván elsődlegesen az, hogy ebben a szezonban bennmaradjunk az első osztályban, és jövőre pedig minél jobb eredményt és formát mutassak én és a csapat is.

Kádár Tamás a 44-es mezben játszik majd Újpesten.

Borítókép: Kádár Tamás és Berta Csaba, az Újpest ügyvezető igazgatója (Fotó: Ujpestfc.hu)