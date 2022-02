Végre gólokkal is jelentkeztek a múlt héten a magyar légiósok

Jelentős hét volt ez a magyar légiósok történetében: eggyel csökkent a topbajnokságban játszó honfitársaink száma. Illetve, helyesebb egyes számban fogalmazni, hiszen Európa legjelentősebb bajnokságai közül csak a Bundesligában találunk magyarokat: eddig hatan voltak, szerdán viszont csak öten maradtak. Akkor derült ki, hogy Szalai Ádám, a magyar válogatott csapatkapitánya tizenkét év után elhagyta a német élvonalat, és Mainzból a svájci Baselbe költözött.

És, ha már ott volt, igazi álomrajtot vett az új csapatában: a szünetben csereként beállva a Lausanne ellen a 65. percben fejjel megszerezte a csapata második gólját. A végeredmény 2-0 lett, Szalai Ádám a gólnál megsérült, de nagy baj nincs – minderről részletesebben a gólt is megtekintve ide kattintva olvashat részleteket. Svájcban maradva vasárnap két magyar egymással találhatta szemben, amikor a Grasshoppers a Young Boysot fogadta. A vendégeknél Varga Kevin nem jutott szóhoz, a házigazdánál viszont Bolla Bendegúz nemcsak végigjátszotta a mérkőzést, hanem az ő góljával egyenlített a csapata 2-2-re a 95. percben, a gólt ide kattintva nézheti meg.

Szalai Ádám az első baseli gólját ünnepli Fotó: Twitter/FC Basel

Visszatérve a Bundesligához, az RB Leipzig tartalmas hetet zárt. Először csütörtökön lépett pályára az Európa-liga nyolcaddöntőjének az első mérkőzésén, és hazai környezetben 2-2-t játszott a spanyol Real Sociedaddal. Willio Orbán betegség miatt hiányzott, a lipcsei kaput Gulácsi Péter védte, Szoboszlai Dominik pedig a 79. percben beállva kiharcolt egy tizenegyest. Ennek a jogosságát a spanyolok ugyan vitatták, ám a játékvezető megadta, és a Leipzig ebből a büntetőből mentette 2-2-re a meccset. Vasárnap este a csapat a Hertha vendége volt Berlinben, Gulácsi és Orbán végig a pályán lehettek, Szoboszlai kezdett, de a 60. percben lecserélték. A Leipzig 6-1-re győzött, és ezzel már a negyedik, azaz Bajnokok Ligáját érő helyre zárkózott fel.

A másik berlini csapat, az Union Schäfer András nélkül 1-0-ra kikapott Bielfeldben, a magyar középpályás nem szerepelt a fővárosi klub keretében. Sallai Roland viszont ezúttal is kezdett a Freiburgban, a 4. percben az ő beadásából szerzett vezetést Augsburgban Nils Petersen, a vendégek végül 2-1-re nyertek, Sallait pedig a 74. percben lecserélték.

A legtöbb magyart Cipruson találjuk, ahol ők hét közben játszottak – vagy nem. A nem Gyurcsó Ádámra vonatkozik, aki nem kapott helyet az AEK Larnaca keretében az APOEL otthonában játszott mérkőzésen, a hazai csapat Vinícius Paulót végig szerepeltetve 1-0-ra nyert. Az APOEL csütörtökön is pályára lépett, a Videoton volt magyar válogatott védője azt a szintén hazai meccset is végigjátszotta, ám az előzőnél kevesebb sikerélménnyel, mert az Anorthoszisz 2-0-ra győzött. Ezen a találkozón a vendégeknél Novothny Soma 59 percet kapott az edzőjétől. Az Anorthszisznak is ez volt a második mérkőzése a héten, hétfőn 3-1-re legyőzte az Olimpiakosz Nicosiát, Novothnyt akkor a 75. percben cserélték le.

És még mindig Ciprus! Megyeri Balázs két meccsen is védhette az AEL Limassol kapuját, a csapata először 3-2-re nyert a Doxa ellen, majd pénteken ugyancsak házigazdaként 0-0-ra végzett a PAEEK ellen. Az Arisz Limassol és az Omonia Nicosia találkozón a házigazdánál Bognár István végigjátszotta a meccset, a 2-0-ra győztes vendégeknél Lang Ádám sérülés miatt nem játszhatott.

Balogh Norbert (sárga mezben) bemutatkozott a Dunaszerdahelyben Fotó: facebook.com/fcdac

A szlovákiai Dunaszerdahely keretében négy magyar futballistát is találunk, de a kezdőben egyikük sem kapott helyet. A a sérülése után lábadozó Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos nem került be a keretbe, Hahn Jánost a szünetben, a héten szerződtetett Balogh Norbertet pedig az 56. percben cserélte be az edzője Aranyosmaróton, ahol a hazai csapat szerezte meg a három pontot 2-0-ás sikerével. Balogh Norbert egyszer helyzetbe került, de kihagyta.

– Nagyon sajnálom, hogy nem csapódott lefelé a labda, lehet, akkor másképp alakul a mérkőzés. Összességben nagyon szomorú és csalódott vagyok, nem erre számítottam – nyilatkozta Balogh Norbert a Nemzeti Sportnak. – A szurkolóknak köszönjük, hogy eljöttek, támogattak minket, nem ezt érdemlik. Ami engem illet, három közös edzés után léptem pályára, még meg kell szoknom a csapat játékát.

A Slovan Bratislava a Pohronie vendégeként nyert 4-3-ra, Holman Dávid végig a pozsonyi csapat kispadját koptatta. Így járt Balogh Botond is az olasz másodosztályban a Parma játékosaként, a csapata előbb a Cremonese otthonában szenvedett 3-1-es vereséget, majd szombaton már otthon kapott ki 3-2-re a Trananától. Eredményesebb héten van túl a Pisa, amelynek Nagy Ádám mindkét meccsét végigjátszotta, a hét közben a Vicenzával a saját stadionjában 2-2-t játszott, majd a hétvégén viszont Monzában nyerni tudott 2-1-re. Ezzel a négy ponttal a Pisa a harmadik, osztályozót érő helyen áll, de szoros az élmezőny, van még ideje feljebb lépni.

Nagy Ádámék csak araszolgatnak az élvonal felé Fotó: GABRIELE MASOTTI / Europress/AFP

A horvát élvonalban a Hajduk Splita kispadon ragadt Lovrencsics Gergő nélkül nyert 3-0-ra a Dragovoljac vendégeként, Kleinheisler Lázló viszont a 92. percig a pályán volt az NK Osijek együttesében, amely 3-2-re idegenben győzte le az Istra 1961 együttesét. Az eszéki csapat a Dinamo Zagreb mögött a második helyen áll két ponttal megelőzve a Hajdukot, ám utóbbi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A szomszédos Szerbiában Holender Filipet találjuk, aki csütörtökön kispados volt Prágában, ahol a Partizan Beograd 1-0-ra nyert a Sparta Praha ellen az Európa-Konferencialigában, vasárnap pedig a csapata a bajnokságban a Radnicski 1923-at fogadta és győzte le 2-0-ra, Holender ezúttal sem állt be.

Viharos napokat él manapság a Fenerbahce. A török együttes az EKL-ben a Slavia Prahától Isztambulban kapott ki 3-2-re, a szurkolói tüntettek a klubvezetők és a játékosok ellen, a sajtó is leszedte a keresztvizet róluk, és különösen a mérkőzést egyébként végigjátszó két középső védőt, köztük Szalai Attilát bírálták – erről ide kattintva olvashat bővebben. Vasárnap a Fenerbahce a Hataysport látta vendégül, a magyar védő csak a 64. percben állt be, a csapata pedig nyert 2-0-ra, amivel előrelépett az ötödik helyre a tabellán.