Szoboszlaiék ütöttek újabb szöget a Hertha koporsójába

A Hertha és a Leipzig csak vasárnap este találkozott egymással a pályán, de a német sajtóban már napokkal korábban összefüggésbe hozták egymással a két csapatot, méghozzá Dárdai Márton lehetséges nyári klubváltása miatt – állítólag a berliniek védőjét Lipcsébe csábítanák.

Akár így lesz, akár nem, az eldőlt, hogy Dárdai Pál középső fia továbbra sem játszik a Herthában, a Leipzig elleni meccset a hivatalos verzió szerint sérülés miatt hagyta ki. A vendégeknél azonban három magyar is a kezdőcsapat tagja volt. Az, hogy Gulácsi Péter állt a Leipzig kapujában, aligha meglepetés, Willi Orbán a betegségéből felgyógyulva tért vissza, Szoboszlai Dominik pedig a januári sérülése óta először volt kezdő.

Gulácsi Péter Berlinben a Leipzig kapujában Fotó: Sebastian Räppold / Matthias Ko

Szoboszlai csütörtökön csereként játszott fontos szerepet abban, hogy a Leipzig nem kapott ki hazai pályán a Real Sociedadtól az Európa-ligában, hiszen a 80. percben állt be, s egy perccel később máris tizenegyest harcolt ki, amelyből gólt lőtt a német csapat, így lett 2-2 a meccs vége.

A magyar középpályás a Hertha ellen is nagy kedvvel játszott, az első félidőben a lipcseiek egyik leginkább aktív tagja volt. Főszerepet játszott a vezető gól megszerzésében is, ugyanis a védők között szépen cikázva ő törte meg középen a Hertha védelmét, majd Poulsenhez passzolt, a labda ide-oda pattogott a tizenhatoson belül, mígnem Henrichs lövése után egy védőn is irányt változtatva utat tört a kapuba a 20. percben – 0-1.

Szoboszlai ezen kívül egy veszélyes szabadrúgással és egy másik veszélyes lövéssel, valamint kulcspasszokkal is jelentkezett a szünetig, jól játszott. Willi Orbánt pedig csúnyán megrúgták, de tudta folytatni a játékot.

Orbánt ápolni kellett az első félidőben Fotó: ANDREAS GORA

A második félidő eleje váratlan fordulatot hozott, kiegyenlített a Hertha. Jovetics végigvezette a labdát a Leipzig térfelén, senki sem kérdezte meg tőle, mi járatban, már lövő távolban járt, amikor Gvardiol és Orbán későn zárt össze előtte, a montenegrói csatár pedig Gulácsi kapujába lőtt a 48. percben – 1-1.

A 60. percig várt Domenico Tedesco, a lipcseiek edzője, ekkor kettőt is cserélt, Szoboszlai volt az egyik, akit levett a tábláról. Két perccel később Nkunku betört a berlini tizenhatoson belülre, felrúgták, tizenegyes és kiállítás. A sértett értékesítette a büntetőt – 1-2.

Ha egyszer egy üzlet beindul!

Nkunku pár perc múlva már a második gólját lőtte (1-3), aztán a 74. percben Olmo (1-4), a 81.-ben Haidara (1-5), a 89.-ben Poulsen is betalált (1-6). Időközben a Hertha ráadásul kettős emberhátrányba is került.

A féltucat gól így is, úgy is sok, a Hertha 2022-ben továbbra is nyeretlen, hat meccsen mindössze két pontot szerzett, és egyre mélyebbre zuhan. A berliniek a 15. helyen állnak, egy ponttal az osztályozós helyen álló Augsburg előtt. A Leipzig viszont az újabb sikerével már a BL-indulást érő negyedik helyen áll. A lipcseieknél Gulácsi és Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Bundesliga, 23. forduló:

Mainz–Leverkusen 3-2

Wolfsburg–Hoffenheim 1-2

Stuttgart–Bochum 1-1

Augsburg–Freiburg 1-2

Bielefeld–Union Berlin 1-0

Köln–Frankfurt 1-0

Bayern München–Greuther Fürth 4-1

Dortmund–Mönchengladbach 6-0

Hertha–Leipzig 1-6

Borítókép: Szoboszlai Dominik lő kapura a Hertha ellen (Fotó: O. Behrendt/Imago-images)