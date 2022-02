Újabb magyar labdarúgót szemelt ki az RB Leipzig együttese

Az utód, Tayfun Korkut vélhetően némi nyomásra adott lehetőséget a játékosnak a Bayern ellen, de nem sült el jól a kísérlet: a bajorok 4-1-re győztek Berlinben, Dárdai hibázott az egyik gól előtt, és az 58. percben le is cserélték. Azóta pedig újra jegeli őt Korkut, a legutóbbi két bajnokin a keretbe sem került be, bár a hírek szerint meg is sérült.

Mindettől függetlenül Dárdai továbbra is a Hertha egyik legnagyobb kincse, a hatmillió eurós árával a keret hetedik legértékesebb tagja, tavaly ősszel ráadásul a német U21-es válogatottba is meghívót kapott. Nem csoda, hogy több Bundesliga-klub figyelmét is felkeltette, korábban hallani lehetett többek közt a Bayer Leverkusen érdeklődéséről is.

Dárdai Márton legújabb kérője a Sport Bild információja szerint az RB Leipzig.

A német lap arról írt, hogy a nyáron átalakulhat a lipcsei csapat védelme, távozóban van ebből a csapatrészből a francia válogatott Nordi Mukiele és a német válogatott Marcel Halstenberg is, utóbbi sérült és az idény végén lejár a szerződése.

Az ő pótlásukra a Sport Bild szerint a Wolfsburg két labdarúgója, Maxence Lacroix és Ridle Baku, valamint Dárdai Márton jöhet szóba Lipcsében. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy tárgyalásról jelenleg már csak azért sem lehet szó, mert a Leipzig lehetőségeit nagyban befolyásolja, hogy a következő idényben be tud-e jutni a Bajnokok Ligájába.

Mindenesetre elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Willi Orbán mellé újabb ismerős név csatlakozhat az RB Leipzighez a nyáron.

Borítókép: Dárdai Márton a Bayern München elleni meccsen (Fotó: Europress/AFP/Sebastian El-Saqqa )