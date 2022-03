„A feleségem egy angyal” – a magyar győztes vallomása

– Nagyon feszült játszma volt, hihetetlenül boldog vagyok, hogy végül sikerült nyerni. Az utolsó tizenöt perc különösen izgalmas volt – nyilatkozta a Dmitrij Andrejkin elleni győztes parti, a belgrádi sakktorna megnyerése után Rapport Richárd. Elárulta, mindenképpen győzelemre játszott, és azt is elárulta, hogy miért:

– Az első parti, amelyben Andrejkin játszott világossal, kicsit lapos volt, az volt az érzésem, az ellenfelem rájátszásban akarja eldönteni a párharcot, én viszont igyekeztem nyerésre játszani. A huszadik lépés körül ugyan nem álltam jobban, de készen álltam a küzdelemre, a rossz lépéseimet is jó ötletként igyekeztem értelmezni.

Majd eljött a játszma kritikus pillanata, a 30. lépés, amikor a magyar nagymester kitért a lépésismétléses döntetlen elől, s a Ve5 húzással egyértelművé tette az ellenfelének is, hogy győzelemre tör. 12 percet gondolkozott ezen a lépésen, s csak két perce maradt az időkontrollig hátra lévő további tíz lépésre. Rendkívül kockázatos döntés volt, de megérte.

– Elismerem, volt ebben némi hazardírozás, de nem akartam a playoffra hagyni a dolgot, nyerni akartam – jelentette ki a partit követő interjúban Rapport. – Az ellenfelem hibázott, de másként is alakulhatott volna a dolog. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernem.

Aki kíváncsi Rapport személyes elemzésére, az végigkövetheti az alábbi videón. Csak tudja követni. A kommentátornak nem mindig sikerült…

Rapport Richárd végső soron hazai pályán aratta pályafutása eddigi legnagyobb sikerét, hiszen immár hét éve Belgrádban él szerb feleségével, a szintén sakkozó Jovana Vojinoviccsal. A magyar nagymester elárulta, lényegében a felesége az egyetlen támasza, ezért alig várja, hogy vele együtt ünnepelhessen.

Sok buktatón mentünk keresztül együtt, ez az első igazán átütő sikerem, és éppen itt, Belgrádban, ahol együtt éltünk. A sakkozók nem könnyű emberek, sokak szerint a feleségem sem az, de én, aki ismerem, tudom, hogy ő egy angyal

– mondta Rapport. Hozzátette, hogy a következő napokban hazajön Magyarországra, hogy meglátogassa a családját. Rapport Richárdnak három kisebb testvére van.

A magyar éljátékos arról is beszélt, a sakkozók nagyon feszült életet élnek, talán ezért tűnik úgy a külső szemlélőknek, hogy furcsa a viselkedésük. Ugyanakkor azt is elmondta, nagyon izgalmas az életük, a versenyeknek köszönhetően a világ sok pontjára eljutnak. A gyerekeket továbbra is arra biztatja, hogy sakkozzanak.

– A sakk még mindig érdekesebb játék, mint a legtöbb számítógépes program – jegyezte meg, amivel mélységesen egyetérthetünk.

Győzelmével Rapport Richárd lényegében biztosította a helyét a világbajnok-jelöltek nyolcfős tornáján, ami legutóbb tizenöt éve Lékó Péternek sikerült a magyar sakkozók közül.

Borítókép: Rapport Richárd kockáztatott, de bejött (Fotó: FIDE)