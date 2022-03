A Fradi győztes gólt szerző csatára szerint nem könnyű elsőnek lenni

Az első félidő a Kisvárdáé volt, és a vendégek vezettek is 1-0-ra a szünetben. Ezt követően a Ferencáros feljavult a folytatásra, és meg is fordította az eredményt. A győzte gól szerzője, Tokmac Nguen a nemzeti Sportnak adott interjújában elárulta, mi történt az öltözőben a két félidő között:

– Semmi különös. A szakmai stáb a táblagépeken gyorsan megmutatott néhány kritikus játékhelyzetet, megbeszéltük, min kell változtatnunk, és a cserék is beváltak. Egyébként kezdek hozzászokni, ha odahaza játszunk, az első félidő rendre pokolian nehéz, mert a legtöbb csapat tudja, győzelmi kényszerben vagyunk, ők pedig masszívan védekezhetnek.

Fotó: MTI

Az interjúban szóba került Dibusz Dénes szerepe a győzelemben, és Tokmac Nguen felidézte a 91. percben esett mindent eldöntő gólját is, amit ide kattintva nézhet meg:

– Aissa Laidouni érdeme, hogy eljutottunk a kapuig. Remekül tört előre, én pedig valahogy megéreztem, a felpasszolt labda eljuthat hozzám. Franck Boli és Marquinhos a labdáért harcoltak, egy belső hang pedig azt mondta, mennem kell előre, bemozdulni az üres területre, és az érzéseim nem csaltak.

Megtudhatjuk azt is, hogy a 28 esztendős kenyai–norvég állampolgárságú futballista elégedett-e az eddig lőtt öt góljával, hogyan éli meg, hogy Sztanyiszlav Csercseszov érkezése óta módosult a szerepköre, és hogy meglesz-e a Fradi újabb bajnoki címe.

– Néha úgy érzem magam, mintha nem mi lennénk a bajnokok, mintha nem mi vezetnénk most is a tabellát. Értem, hogy az emberek mindig parádés játékot szeretnének tőlünk látni, de meg kell érteni, nem könnyű mindig elsőnek lenni. Az első bajnoki címünktől mindenki eufóriába került, a másodiknál már a harmadikra gondolt, most pedig a negyedikre készülünk… Ehhez mentálisan nagyon erősnek kell lenni! Látni kell azt is, hogy idény közben másodszor volt edzőváltás a klubnál, ilyenkor természetes, hogy vannak nehézségek. Meg kell ismerni az új szakmai stáb elvárásait, és az új játékosoknak is be kell illeszkedniük – emberileg és taktikailag is.

A beszélgetés végén Tokmac Nguen beszél a jövőjéről is, ami azért is érdekes, mert nyáron lejár a szerződése a Ferencvárosnál – a teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Tocmac Nguen a Kisvárda ellen főszerepet játszott (Fotó: Fradi.hu)