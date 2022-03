A magyar bajnok Isztambulban célozhatja meg az Euroliga csúcsát

Sopron és Salamanca nem akart rendezni, Prága kacérkodott a gondolattal, Isztambul szívesen lett házigazda – aligha meglepő a döntés. A FIBA csütörtökön tette közzé, hogy tavalyhoz hasonlóan az idén is a török város ad otthont a kontinens legrangosabb női eseményének, az Euroliga négyes döntőjének. A Final Four időpontja 2022. április 8–10., és valójában nem is a város, hanem reprezentatív klubja, a Fenerbahce Safiport tölti majd be a házigazda szerepét.