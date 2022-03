Az biztos, hogy mi sokat nyerhetünk az oroszok száműzésével

A felnőtt Eb-t érintő pénteki hír, hogy nagyjából 15-20 százalékkal kevesebb nevezője lesz a kontinensviadalnak azok után, hogy az ukrajnai háború miatt az oroszokat és a fehéroroszokat nem engedi indulni a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW), az ukránok pedig visszavonták a nevezésüket. Bacsa Péter, az UWW vezető testülete, a büró magyar tagja – egyben a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető alelnöke – az M4 Sport Sporthíradójában arról beszélt, hogy hozzávetőleg negyven ország képviselője lesz jelen a március 28. és április 3. között a BOK-csarnokban sorra kerülő Eb-n, amelyre 1500 helyett körülbelül 1300 akkreditált személyt várnak. A magyar csapat névsorát szombaton hirdetik ki. Bacsa Péter bízik benne, hogy bár a kötöttfogású és női szakágban új generáció képviseli a magyar színeket, így is lesz három-négy hazai érem, közte egy arany. Legutóbb 21 éve, a szabadfogásúak jelenlegi szövetségi kapitánya, Bánkuti Zsolt lett hazai közönség előtt Európa-bajnok.

Az biztos, hogy az oroszok „száműzésével” a mieinknek könnyebb dolguk lesz – de nem könnyű. Ez igaz a bulgáriai Plovdivban hétfőn kezdődő U23-as Európa-bajnokságon is, amelynek a magyar válogatott 23 fős csapattal vág neki: 8-8 női és szabadfogású, valamint 7 kötöttfogású versenyzőnk szerepel a keretben. Az U23-as női csapatunkból a tervek szerint mind a nyolcan indulnak majd a felnőttek között is (50 kg: Szekér Szimonetta, 55 kg: Bognár Erika, 57 kg: Dollák Tamara, 59 kg: Szél Anna, 62 kg: Szabó Nikolett, 68 kg: Szabados Noémi, 72 kg: Elekes Emese, 76 kg: Nagy Bernadett), a kötöttfogásúak közül pedig ketten – Kecskeméti Krisztián (60 kg) és Vitek Dáriusz (130 kg) – lehetnek érdekeltek mindkét eseményen.

Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója így beszélt a kettős terhelésről a szövetség hírlevelében:

– Ennyi időn belül nagyon nehéz kétszer csúcsformát időzíteni. Rendkívül fiatal sportolókról van szó, úgy vélem, esetükben a töretlen fejlődés érdekében nem a budapesti, hanem a plovdivi eseménynek kell prioritást élveznie. Most Bulgáriában gyakorlatilag bármire képesek lehetnek, a lányok között két érem a realitás. A fehéroroszok és az oroszok kiesésével megnőhet az esélyük arra, hogy a legjobb öt között zárjanak. Az utánpótlásban tapasztalt fiatalokról van szó, szinte mindahányan nyertek már érmet legalább egy korosztályos világversenyen.

Bácsi Péter szerint a kötöttfogástól sem földtől elrugaszkodott két érmet remélni:

– Vitek Dáriusz és Kecskeméti Krisztián mellett a junior vb-harmadik Tösmagi Attila is jó eséllyel dobogós lehet a 72 kilogrammban. Úgy vélem, van olyan sportolónk is, aki akár az aranyéremre is aspirálhat: a junior világ- és Európa-bajnok Takács Istvánról van szó a 87 kilogrammban.

A kétszeres világ- és Európa-bajnok szakember szerint szabadfogásban a junior Eb-3. Korcsog Milán jó szereplésében bízhatunk leginkább, még úgy is, hogy immár a legnehezebbek, a 125 kilogrammosok között szerepel. S a junior vb-3. Mester Milán (86 kg) is messzire juthat.

Borítókép: A kétszeres kadét Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai és ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Szél Anna nagy ígérete a magyar birkózásnak (Forrás: MBSZ/UWW)