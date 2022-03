Dráma Tatabányán: váratlanul összezavarodtak a lányok a hajrában

A tavaly decemberi világbajnokság, a Dél-Korea elleni középdöntő óta nem játszott tétmérkőzést a magyar női kézilabda-válogatott. Tegnap a minden igényt kielégítő tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban lépett újra hazai közönség elé a csapat a négyezer szurkoló nagy örömére. A kezdés előtt megható taps fogadta a hangosközlő bejelentését: a mérkőzés teljes jegybevételét az Ukrajnából Magyarországba érkező menekültek javára ajánlották fel a szervezők. Mire a montenegrói játékvezetői kettős a kezdőkörbe sétált, megtelt az új tatabányai aréna, a játékosok a „Hazádnak rendületlenül…” feliratú drapéria felé állva hallgatták a himnuszt.

Majd lendületesen kezdték az Eb-selejtezőt a hozzájuk hasonlóan szintén hibátlan spanyolok ellen. Nem volt teljesíthetetlen elvárás a vb-rendező legyőzése, egyebek mellett azért sem, mert a három legutóbbi világversenyen, a 2018-as franciaországi Európa-bajnokságon, majd a 2019-es, Japánban rendezett vb-n és a tavalyi olimpián sikerült ez a mutatvány.

Idén másképp alakult. A 42 éves spanyol kapus, Silvia Navarro néhány kellemetlen védéssel próbálta elvenni a magyarok örömünnepét. Mégiscsak az első válogatott mérkőzést rendezték a tatabányai létesítményben. Szöllősi-Zácsik Szandra lubickolt a szurkolók szeretetében, a Fradi átlövője magabiztosan lövöldözött, és amikor feljöttek egy gólra a spanyolok, az ő rutinja lökte előre a csapatot. Klujber Katrin is sokat vállalt, egyedül – a válogatottban is epizódszerepet kapott – Háfra Noémi volt bátortalanabb a kelleténél. A szélsők, Lukács Viktória és Márton Gréta lerohanásból és a felállt védelem ellen is hatékony volt, Vámos Petra mozgatta a csapatot. Egyedül a beálló játékkal nem tudott mit kezdeni a magyar válogatott. Sem támadásban, sem pedig védekezésben. Ezzel együtt az előny csak a második félidő elején apadt el, sőt ha Janurik Kinga nem véd bravúrral, fordíthattak volna a spanyolok. De nem tették, sőt amíg a nézők egy része az időkérést jelző T betűs táblát követelte a Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kezébe, a csapat megrázta magát, és egy nagyon meggyőző 5-0-s sorozattal eldöntötte a meccset. A feltámadást Szöllősi-Zácsik vezényelte, de a padról egy kivédett hétméteres erejéig beálló Szemerey Zsófi is sokat segített. Sőt, Golovin újonca, a junior Európa-bajnok váci balátlövő, Kuczora Csenge góllal mutatkozott be a válogatottban. A hajrá meglepően szorosan alakult, bosszantó ki nem kényszerített hibák után sikerült felsegíteni a padlóról az ellenfelet. De megint a hét gólig jutó Szöllősi-Zácsik sietett a csapat segítségére. De csak nem akart leszakadni a szimpatikusan küzdő vendég, öt perccel a vége előtt kiegyenlített.

Váratlanul izgalmasan alakult a hajrá. A szemmel láthatóan önbizalomhiánnyal küszködő Háfra Noémi nem állt a helyzet magaslatán. Az utolsó két percben átvette a vezetést a spanyol válogatott, és már nem is engedte ki a kezéből az előnyt, sőt, még egy góllal biztosította be a győzelmét. 30-28-ra nyert Tatabányán.

A két csapat szombaton újra összeméri az erejét, a visszavágó helyszíne a spanyolországi Santander lesz.

Magyarország–Spanyolország 28-30 (16-13), Női kézilabda Eb-selejtező, Tatabánya, 6200 néző. A csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Portugália 0, 4. Szlovákia 0.