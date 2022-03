Elmaradt a paksi gólzápor, aminek a Debrecen örülhetett a végén

Ha valaki kevesellte volna a forduló korábbi mérkőzésein a gólok számát, akkor most okkal reménykedhetett. A Paks a kezdésig hatvanszor talált be az ellenfelek kapujába, amivel kiemelkedik a mezőnyből, de a Debrecennek sem volt oka szégyenkeznie a 39 szerzett góljával, kínálta magát, hogy ha itt nem lesz gólzápor, akkor sehol…

Emiatt aztán csalódást okozott az első félidő, mert bár helyzetek adódtak itt és ott is, azok rendre ki is maradtak. Nem nagy ziccerekről van szó, de a Debrecent dicsérte, hogy nem félve érkezett Paksra, ahogy mondani szokták, nem tolta be a buszt a kapuja elé, ezért neki is akadtak kecsegtető lehetőségei. Az első negyedórában két szabadrúgás okozott izgalmakat, a paksiakét Haraszti jól tekerte el, ám egy rosszul helyezkedő társán akadt el a labda útja, a másik oldalon pedig Dzsudzsák lőtt a jobb felső sarok mellé.

A legközelebb szünetig a hazai csapat állt a vezetéshez, amikor a 37. percben Haraszti Zsolt a jobb kapufát találta el 9 méterről. A szünet után viszont a Debrecen ennél is közelebb jutott: az 51. percben Dorian Babunszki kapott jó labdát, kissé balról csinált egy cselt közép felé, majd 15 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt – 0-1. A partjelző ugyan lest intett, a VAR felülbírálta, a játékvezető pedig hosszas várakozást követően megadta a gólt.

Fotó: Nemzeti Sport/Meder István

Haraszti Zsolt a rend kedvéért a bal kapufát is telibe találta, az 58. percben Ádám Martin közeli lövése Hrabina kapusról pattant elé, és megint nem volt szerencséje. Ezután Bognár György, a paksiak vezetőedzője egyszerre hármat is cserélt, jelezve, hogy teljes megújulásra van szüksége a csapatának. Állandósult is a hazai fölény, a labda alig-alig hagyta el a vendégek térfelét. Ezzel együtt a debreceni védelem nem állt megoldhatatlan feladat előtt, a hazai támadások jóindulattal sem voltak félelmetesnek nevezhetőek. Sőt, a 86. percben a DVSC növelhette volna az előnyét, amikor Dzsudzsák passzával Tischler került ziccerbe, Nagy kapus jól lépett ki elé, róla ismét a csatár elé került a labda, ám a kapus az ismélést is védte.

Akadt még egy közjáték, a 91. percben Szélpál a jobb szélen meglóduló Bényeit vállal ellökte. Andó-Szabó lefújta az esetet, és túl szigorúan piros lapot mutatott fel a paksi védőnek. Óriási volt a felzúdulás, a VAR véleménye nyomán a játékvezető visszanézte az esetet, majd felülbírálta saját magát, sőt még szabálytalanságot sem ítélt, labdaejtéssel folytatódott a játék.

A hátralévő időben az eredmény nem változott. A Paks meglepetésre két egymást követő meccsén nem szerzett gólt – hazai pályán október 3-a óta minden hazai mérkőzésén legalább kétszer betalált, most azonban megszakadt ez a sorozat. A Loki fontos három pontot szerzett a kiesés ellen vívott harcban, a Paks pedig maga elé engedte a Zalaegerszeget a negyedik helyre.

NB I, 25. forduló

Péntek

Ferencváros–Mezőkövesd 1-0 (1-0), Groupama Aréna, 6517 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Tokmac (3.)

Szombat

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 0-0 (0-0), Zalaegerszeg, 2143 néző, jv.: Pintér Cs.

Gyirmót–Mol Fehérvár 0-2 (0-2), Gyirmót, Alcufer Stadion, 1860 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Nikolics (2., 30.)

MTK–Kisvárda 0-0, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 400 néző, jv.: Vad II.

Vasárnap

Paks–Debrecen 0-1 (0-1), Paks, 2076 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: D. Babunszki (51.)

Újpest–Bp. Honvéd 18.30 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Kevés volt az ennyire mozgalmas jelenet a mérkőzésen (Fotó: Nemzeti Sport/Meder István)