Fontos gólokat szereztek magyar légiósok a külföldi bajnokságokban

A legtöbb magyart Cipruson találjuk, akik váltakozó sikerrel szerepeltek. Megyeri Balázs kirobbanthatatlannak tűnik az AEL Limassol kapujából, a csapata az első osztály alsóházi rájátszásában egy hete hétfőn hazai pályán 2-1-re nyert a PAEEK ellen, pénteken pedig az Olimpiakosz Nicosia otthonában győzött 1-0-ra, a nyolcadik helyen áll, és gyakorlatilag biztos, hogy nem esik majd ki. Az alsóházban játszik az Omonia Nicosia is, amelyben Lang Ádám végigjátszotta a Doxa ellen 2-2-re végződött meccset, a hetedik helyen várva a folytatást nincs miért aggódnia.

A felsőházban az Arisz Limassol Bognár Istvánt a padon „felejtve” múlta felül 2-1-re a Pafoszt. Az AEK Larnaca Gyurcsó Ádám, az APOEL Vinícius Poulo szolgálatait nélkülözve csapott össze, utóbbi nyert idegenben 2-1-re, az Apollon és az Anorthoszisz találkozója 1-1-gyel ért véget, a vendégek vezető gólját a meccset végigjátszó Novothny Soma szerezte a 37. percben.

Fotó: (Fotó: Jan Woitas)

A Bundesligában a freiburgi Sallai Roland és az Union Berlin magyarja, Schäfer András csupán epizodista tudott lenni. Az előbbi a 84. percben állt be a Wolfsburgot 3-2-re legyőző csapatába, utóbbit pedig a 66. percben cserélték be, ott a Stuttgart az utolsó percekben 1-1-re egyenlítve elvitt egy pontot a fővárosból. Az RB Leipzig az utolsó, és már reménytelen helyzetben lévő Fürth vendége volt, ráadásul kellemetlen vendége. Gulácsi Péter védett, Willi Orbán végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominik az 59. percben lépett pályára; a lipcseiek a szünetben már 4-1-re vezettek, a vége 6-1 lett. Az RB Leipzig ezzel a sikerrel a negyedik, Bajnokok Ligáját érő helyen áll, bővebben a mérkőzésről és Willi Orbán balszerencséjéről ide kattintva olvashat.

A következő magyar gólszerzőt a tengerentúlon találjuk a Philadelphia Union együttesében. Gazdag Dániel egy hete is eredményes volt, most a csapata hazai pályán 1-0-ra vezetett a San Jose Earthquakes ellen, amikor a játékvezető az 56. percben tizenegyest ítélt a javára, amelyet a magyar középpályás pimasz eleganciával értékesített, így a 82. percben 2-0-s állásnál cserélték le, ez lett a végeredmény is. Schön Szabolcs és Sallói Dániel nem került be a Dallas, illetve a Kansas City keretébe, utóbbi sérülés miatt hagyta ki a Colorado Rapidstól 2-0-ra kikapó csapatának a meccsét, a Dallas 2-0-ra legyőzte a Nashwillt.

A Horvát Kupa elődöntőjében a Kleinheisler Lászlóval felálló NK Osijek hosszabbításos meccsen szenvedett 3-2-es vereséget Rijekában, a magyar futballista 84 percet töltött a pályán, a vasárnapi bajnokin 81 percet kapott, ekkor Eszéken sovány 0-0-t játszott a csapata a Goricával. A szerb Partizan Beograd is két meccset játszott a héten. Először az Európa-konferencialigában hazai pályán 5-2-re kikapott a holland Feyenoordtól a nyolcaddöntő első meccsén, ekkor Holender Filip a 75. percben állt be, majd vasárnap is csupán 0-0-ra tudott végezni otthon a Napredak együttesével, a magyar játékost a szünetben cserélték be.

Vida Kristopher és Tamás Márk után újabb magyar játékos igazolt a lengyel élvonalba. A 24-szeres válogatott Varga Roland januárban távozott az egyesült arab emírségekbeli Ittihad Kalbától, amelynél 12 tétmeccsen egy gólpassz volt a mérlege. A lengyel Termalica B-B. a hivatalos oldalán jelentette be, hogy az idény végéig szerződtette a 32 éves csatárt. A niecieczai együttes jelenleg 25 fordulót követően az utolsó helyen áll a lengyel pontvadászatban, öt pontra áll a bennmaradást jelentő 15. pozíciótól. A Termalica B-B. péntek este a Zaglebie Lubin fogadta, 2-0-ra kikapott, Varga Rolandot még nem nevezték erre a mérkőzésre.

Fotó: Instagram

A holland élvonalban a Cambuur a saját stadionjában kétgólos hátrányból állt fel, mégis kikapott 3-2-re a saját stadionjában az Ajaxtól, Kiss Tamás csak a cserék közül szurkolhatott a társainak. Ugyanez a sors jutott a Heracles magyarjának, Szőke Adriánnak is, az ő csapata 0-0-t játszott a Vitesse-szel. Ugyanez lett a végeredmény az orosz bajnokságban az Ufa és a Nyizsnyij Novgorod összecsapásán, az utóbbi együttesből Kecskés Ákos eltiltás miatt hiányzott.

A Seria B, azaz az olasz másodosztály két magyarja közül Balogh Botond ezúttal sem jutott a kispadnál tovább a Parmánál, amely 1-1-re végzett a Cittadellával, Nagy Ádám viszont végig élvezte az edzője bizalmát a Piában, amely 3-0-ra legyőzte a Cremonesét, és ezzel a tabella élére ugrott. A szlovák Fortuna Liga felsőházi rájátszásában a Slovan Bratislava Holman Dávid nélkül játszott 1-1-et a Ruzomberokkal, és ugyanilyen eredmény alakult ki a Dunaszerdahely és a Spartak Trnava találkozóján is. A DAC magyarjai közül Balogh Norbert először lehetett a kezdőcsapat tagja, a 38. percben ezt góllal hálálta meg. Az 59. percig lehetett a pályán, és úgy volt, a csapat meg is nyeri az ő találatával a mérkőzést, ám a vendégek a 94. percben kiegyenlítettek. Szánthó Regő kispados volt, Veszelinov Dániel lebetegedett, Hahn János, Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos sérült.

Borítókép: Szalai Ádám már másodszor ünnepelhetett saját gólt az új csapatában (Fotó: FC Basel)