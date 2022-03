Három olimpiai bronzérmesünk egyike sem hibázott a BOK-csarnokban

A világkupa pénteken a selejtezővel kezdődött meg a BOK-csarnokban. A 205 fős mezőnyben 22 hazai vívó indult. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron a világranglista éllovasaként – tizenöt további kardozóval együtt – kiemelt volt, neki nem kellett vívnia. A selejtezős csoportkör után csatlakozott hozzá három olimpiai bronzérmes csapattársa, Gémesi Csanád, Decsi Tamás és Szatmári András, majd az egyenes kieséses asszókat követően Horváth Gergő, Iliász Nikolász és Kossuth Bálint is. A csoportjában Decsi és Gémesi mind a hat asszóját megnyerte, Szatmári öt győzelemmel és egy vereséggel zárt.

Decsi Tamás tavaly július 28-án lépett legutóbb versenyen pástra, történetesen Tokióban akkor nyert olimpiai bronzérmet a férfi kardcsapat tagjaként. A közel nyolc hónapos kihagyás azonban nem látszott rajta, vagy az is lehet, hogy jót tett neki.

– Nagyon vártam a versenyt, már a bemelegítésnél is izgultam egy kicsit. Aztán viszont élveztem a vívást, jól is ment, úgyhogy jöhet a folytatás, magam is kíváncsi vagyok, mire leszek képes. Mindenesetre én mindenkit le szeretnék győzni – nyilatkozta elszántan Decsi Tamás a Magyar Vívószövetség honlapján.

A 32 közé jutásért szombaton Szilágyi–Almutairi (szaúd-arábiai), Decsi–Iliász, Gémesi–Schneider, Szatmári–C. Heathcock (német), Kossuth–Gu Bongil (dél-koreai) és Horváth–F. Ferjani (tunéziai) asszók következnek.



Ukrán, fehérorosz és orosz kardozók nem érkeztek a magyar fővárosba, de így is nagy és erős mezőny jött össze. A világranglista első húsz helyezettje közül tizenhat nevezett a vk-ra, melyre eljött a teljes dél-koreai válogatott az olimpiai és világbajnok csapatával. Az egyéni kard vk-n szombaton 10 órakor kezdődnek a főtábla asszói, a négyes döntőt pedig 15 órától rendezik meg. Vasárnap a csapatok versenyeznek a Zarándi Csaba-világkupán, a 32-es tábla küzdelmei 9 órakor kezdődnek, a bronzmeccset 14.30-ra, a döntőt 15.45-re tervezik a szervezők.

Az isztambuli női kard egyéni világkupán a kiemelt Pusztai Liza mellé a pénteki selejtezőből Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca, Katona Renáta és Keszei Kira is feljutott a 64-es főtáblára.

