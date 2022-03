Kilábaltak a válságból, de nyáron jöhet az igazán nagy dobás

Kilencedik helyen állt a Barcelona a La Liga tabelláján, amikor Xavi novemberben átvette az irányítást – most, négy hónappal később a katalánok már felküzdötték magukat a dobogó harmadik fokára. Nem változott meg minden egy csapásra, de a 2022-es naptári évben nyolc bajnoki meccsen hat győzelem, két döntetlen a mérleg. A katalánok négy gólt lőttek az Atlético Madrid, a Bilbao és a Valencia kapujába is, s hasonlóan járt a Barcelona ellen az Európa-ligában a párharc kisorsolásakor még esélyesebbnek tartott Napoli.

Nem véletlenül bánja ma már a klub elnöke, Joan Laporta, hogy nem hamarabb váltott edzőt.

– Az elmúlt idény végén kétségeim voltak Koemannal kapcsolatban, és ezt tudattam is vele. Ő folytatni akarta, tiszteletből adtam neki még egy lehetőséget. Hallgatnom kellett volna a megérzéseimre – mondta a héten a sportvezető.

Igaz, Koeman kissé másként élte meg ezeket a hónapokat, szerinte utódjával, Xavival szemben sokkal türelmesebb az elnök. Igazán azonban azt furcsállta a holland, hogy a Barcelona, amely az adósságaira hivatkozva engedte el Messit, a télen ötvenötmillió eurót áldozott Ferran Torresre.

Ferran Torres. Fotó: NurPhoto via AFP

Tény, Xavi eredményességéhez az új játékosok is hozzájárultak, akiknek érkezése jelzi: a Barcelona vonzereje a közismert anyagi nehézségek ellenére is megmaradt. A támadósorban három téli szerzemény – Torres mellett az ingyen igazolt Pierre-Emerick Aubameyang és a Wolverhamptontól kölcsönvett Adama Traoré – húzza a Barca szekerét, s a védelemben is jól jön Dani Alves rutinja és küzdőszelleme. Utóbbi ráadásul a futballpiac jelenét figyelembe véve aprópénzért focizik Katalóniában, de Aubameyang is kevesebbet keres, mint ősszel, az Arsenal játékosaként.

A sor pedig folytatódhat. Bár Xavi a fiatalokat – főként Pedrit és Gavit – is sokat dicséri, mindig hangsúlyozza, hogy igazolásokra van szüksége. A zuhanyhíradóban már tényként kezelik, hogy nyáron a Chelsea-től, ingyen érkezik Andreas Christensen, és további, lejáró szerződésű játékosokkal is összeboronálták a Barcát. A katalán klub presztízssikert is elkönyvelhetett: a Racing Santander tizennyolc éves tehetségét, Pablo Torrét a Real Madrid orra elől happolta el. Ennek a jelentőségét még nem ismerjük.

Ha viszont a Dortmundból szintet lépni vágyó norvég gólvágó, Erling Haaland is Barcelonában kötne ki a nyáron, az már nagyot szólna.

Xavi diplomatikusan felelt a felvetésre, de nem tagadta, hogy tárgyaltak Haalanddal a klub képviselői.

A Barcelona pénzügyi helyzete rejtélyes, de Torres leigazolása és a Xavival elért eredmények tovább erősítik: nincs káosz a klubnál, a veretes múlt mellett a közeljövő is fényes lehet. S a csütörtök este (21.00, tv: M4 Sport) kezdődő, Galatasaray elleni Európa-liga-párharctól már senki sem félti a katalánokat.

Borítókép: Xavi jó irányba tereli a Barcelonát (Fotó: AFP/Cesar Manso)