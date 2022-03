Kis híján lebénult, mégis már az idén visszatérhet a klasszis

A kolumbiai kerékpárosnak tizennyolc csontja tört el az ütközés következtében, és összeomlott tüdejét is operálni kellett.

Ekkor nem Bernal pályafutása volt a legfontosabb: az orvosok öt százalék esélyt adtak arra, hogy újra járni fog.

Ehhez képest Bernal szombaton, kevesebb mint két hónappal a kis híján végzetes baleset már edzésképet tett közzé. Igaz, egyelőre még nem az országúton teker.

S Bernal edzője, Xabier Artexte most már azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a kolumbiait még versenyezni is látjuk idén.

– Normál felépülési idő esetén szóba sem jöhetne a 2022-es versenyzés, ám Egan kiemelkedő sportoló, aki az átlagnál gyorsabban regenerálódik. Azért dolgozik, hogy a lehető leggyorsabban visszatérjen. Ez lehet, hogy 2023-at jelent, de az idei év végét sem lehet kizárni – szögezte le a szakember.

Borítókép: Tavaly Egan Bernal a Giro d’Italiát nyerte meg, az idei éve másfajta küzdelemről szólt (Fotó: Getty Images)