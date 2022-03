Kiújult a leukémiája Nagy Ádám egykori BEK-győztes edzőjének

Hozzátette, a jövő héten fekszik be a bolognai Sant’Orsola-Malpighi Kórházba. Szinisa Mihajlovics játékosként a Crvena zvezda színeiben 1991-ben BEK-győztes, a Lazióval 1999-ben KEK-győztes volt. Emellett két olasz bajnoki címet és négy Olasz Kupát nyert a római csapattal, valamint az Internazionaléval. A Bolognában edzője volt Nagy Ádámnak is, ám a magyar válogatott középpályás nem sok lehetőséget kapott tőle. Most a távollétében valószínűleg a segédje, Miroszlav Tanjga látja el a vezetőedzői feladatokat, és nem lesz könnyű dolga, a következő három fordulóban ugyanis a Milannal, a Sampdoriával, valamint a Juventusszal kell összecsapnia az együttesnek.