A Csakfoci szúrta ki Hindrich Ottó legújabb nyilatkozatát. A 19 éves kapus korábban kifejezte abbéli szándékát, hogy magyarként nem is lehet más a vágya, mint a magyar válogatottban szerepelni. Román források szerint a Puskás Akadémia ajánlatot is tett Hindrichért a kolozsvári CFR-nek, de a klub azt nem fogadta el.