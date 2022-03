A Vidi csúcstartója azt szeretné, ha a fia döntené meg a gólrekordját

A 43-szoros válogatott csatár első NB I-es klubja a Kaposvár volt, onnan igazolt Székesfehérvárra, de a kezdetek kezdetén még nem gondolt arra, hogy ilyen sikeres és hosszú távú lesz az együttműködése a Vidivel. – Amikor 2010 februárjában a feleségemmel, Nórival Kaposvárról Székesfehérvárra költöztünk, egy szimpla állomásként tekintettem a klubra és a városra. Ezzel szemben mára a második otthonunkká vált. Hosszasan sorolhatnám, mennyi minden köt már ide bennünket, de talán elég, ha annyit mondok, hogy a nagyobbik kislányunk, Tijana, és fiunk, Marko itt született. Amerikából ide jöttünk haza, itt is tervezzük a jövőnket – mondta a 2016-os és 2021-es Eb-n is szerepelt csatár.

Nikolics hangsúlyozta, a korábbi rekorder, Szabó József úriemberként fogadta, hogy sikerült megelőznie őt a klub rangsorában. – Józsi bá’ úriember volt, az elsők között gratulált, a 112-es mezt már az ő aláírásával ellátva kaptam meg. Azt mondta, a csúcsok azért is vannak, hogy megdöntsék őket. Tudom, mennyire fontos neki a klub, de ő is tudhatja, hogy nekem is az. Ha már valaki elé került a rangsorban, talán nem bánja, hogy én vagyok az – nyilatkozta Nikolics.

